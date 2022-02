Un foco que perjudica a medianos y pequeños

Cartas

Señora Directora:

Tras los recientes comentarios del presidente de la Sonami, Diego Hernández, criticando la aprobación en general por parte de la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico de la Convención respecto a la nacionalización del cobre, desde el mundo de la pequeña y mediana minería también existe una amplia preocupación por lo que pueda arrojarse en este sentido.

Bajo ese contexto, una mala discusión en torno al tema podría resultar sumamente perjudicial para todo el círculo que compone el principal eje económico del país, no solo para las grandes empresas.

Ya sea desde el punto de vista de proveedores, productores o intermediarios, la nacionalización derivaría en una disminución importante de la inversión, lo que finalmente sería ampliamente dañino para cientos de empresas que, a su vez, tienen lazos con distintas PYME, las que serían desplazadas ante la falta de capital invertido en el país. Indudablemente, un círculo virtuoso que iría a la baja y que se resentiría fuertemente en caso de que esta decisión se lleve adelante.

Más preocupante aún resulta el foco erróneo de la discusión propiamente tal. Si bien existe un consenso en avanzar medioambientalmente -donde múltiples empresas se esfuerzan para entregar soluciones en esta materia- la aprobación en general entregada por dicha comisión no es más que un ataque a todo el mundo dependiente de la minería, perjudicando no solo a grandes, si no que, con aún más fuerza, a medianos y pequeños.

Lautaro Manríquez

Gerente General de Tekfusion