Una agenda para optimizar el recurso hídrico

Cartas

Señora Directora:

La semana pasada Codelco fijó metas en reducción de emisiones y consumo de agua, a lo que se suma el anuncio de que Minera Pelambres utilizará principalmente agua de mar hacia 2025. Las noticias generan alegría en un país donde la escasez hídrica es un problema que ha quedado relegado por la contingencia.

Las cifras obligan a cuestionarse si solo esta industria debe tomar acciones al respecto. El uso de agua en Chile por sectores se divide en Agropecuario (82%), Consumo Humano (8%), Industrial (7%) y Minería (3%), siendo en el norte donde esta última tiene mayor impacto.

Es vital desarrollar una cultura del agua en los habitantes, y exigir a las empresas (no solo mineras) cumplir una agenda que promueva la optimización del recurso hídrico. El gobierno debe y tiene que tomar acciones. El tema no puede esperar y no puede limitarse a "iniciativa de las empresas" o "personas". El Estado debe promover el desarrollo de proyectos y crear trabajos para impulsar la economía, pero debe hacerlo de manera responsable, fomentando el progreso de todos los sectores y resguardando el bienestar de la población.

Dr. Andrés Soto

Director Ingeniería Civil en Minas Universidad San Sebastián