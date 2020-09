Una franja poco convincente

Cartas

Señora Directora:

Si en algo coinciden los comentaristas de todo el espectro político es que la franja del plebiscito de ninguna de las dos opciones convence y se presta a todo tipo de confusiones. Mas aun cuando se incluye la convención mixta y constituyente. No creo que nadie vaya a definir su voto viendo la franja.

Los mensajes que se mandan por las redes sociales incluso son más contundentes, pero no se puede llegar a todo el público y tampoco da para una explicación más personalizada. El único método para los que no están de acuerdo con la franja es el puerta a puerta, pero dado que existen comunas con cuarentena, no es aplicable a todo el país. }

Me pregunto si se cumplen las condiciones de un plebiscito suficientemente informado.

María Angélica Galindo Schmidt