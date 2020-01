Una oportunidad en el estallido social

Cartas

Señora Directora:

Los últimos resultados de la encuesta CEP han sido categóricos en términos de desaprobación a las principales instituciones. Más allá de las razones contingentes que podrían explicarlo, es interesante detenerse en las históricos.

Por ejemplo, el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 1998 revelaba que los macro-indicadores de desarrollo económico y social del país no estaban en sintonía con la confianza de las personas hacia las instituciones. En efecto, ya hace más de veinte años se identificó la existencia de un "malestar" de la ciudadanía frente a las instituciones, en la medida que éstas no garantizaban un acceso igualitario a los beneficios del desarrollo, como empleo, educación y salud. La encuesta CEP no hace más que demostrar una vez más este punto.

En este escenario, el sondeo permite especular sobre cómo avanzar desde el estallido social. Frente a la pregunta sobre con cuál de las siguientes frases usted está más de acuerdo, el 64% contesta que la democracia es preferible a cualquier forma de gobierno. Entender que la desconfianza hacia las instituciones no implica una desconfianza hacia la democracia es un punto central para abordar el estallido social como una oportunidad de perfeccionar nuestro país.

Sociólogo Daniel Valenzuela

Académico Escuela Trabajo Social Universidad Santo Tomás