Una sociedad solidaria es totalmente utópica

Cartas

Señora Directora:

Vivimos momentos de decisiones, un plebiscito ad portas que nuestros políticos han usado más para dividir que para unir, no debería pasar nada si gana el Apruebo o el Rechazo, aunque esta segunda opción pareciera no tener cabida en la ciudadanía.

Donde no deberíamos perdernos, es que una sociedad que la componen personas de carne y hueso no cambiara con una nueva constitución, ni con más políticas públicas que se hagan. La política tiene que hacerse de la realidad y no de la metáfora, ya que lo único que provoca esta última es más odio en la ciudadanía. El momento en que vivimos nos tiene en una montaña de dificultades y tenemos adaptarnos a ellas, de esta forma tenemos que poner primero la realidad y aunque sea dolorosa, es bastante hostil.

Tener una sociedad solidaria es totalmente utópico, ya que la solidaridad es un valor humano por excelencia, que está muy lejos de tener una gran representación en nuestra sociedad, es utópico pedir solidaridad para mejorar los sistemas de pensiones, la pobreza, los derechos ciudadanos, si en el momento de dar no somos capaces de hacerlo y nos aferramos sin tapujos al individualismo.

Nuestros políticos no han estado a la altura.

Sebastián Jaramillo Bossi

Director Monde International