Útiles escolares, productos esenciales

Cartas

Señora Directora:

Hemos seguido atentamente cómo evoluciona el esperado regreso presencial a clases. Los primeros casos de contagio han encendido alertas que desalientan a algunos, mientras otros señalan que se trata de casos aislados. Lo cierto es que aún es muy pronto para sacar conclusiones, y que todo dependerá de nuestra capacidad de definir y respetar las mejores prácticas para garantizar un retorno seguro. Desde el gremio de los productores e importadores de útiles escolares, somos los primeros en entender y dimensionar que esa es la principal preocupación. Pero también nos sentimos obligados a visibilizar otras variables que no están siendo consideradas: una de ellas es la posibilidad de los alumnos de retomar las clases –ya sea desde el aula o desde sus casas- con todos los implementos necesarios para ello. En este sentido, creemos que es muy importante que las autoridades consideren los útiles escolares como bienes esenciales y que se les permita a las librerías abrir en periodos de cuarentena, dado el rol que cumplen los útiles escolares en el proceso de aprendizaje de niños y jóvenes. Lo anterior, perjudica a los más vulnerables que no disponen de las tecnologías para realizar sus clases online y menos para comprar en línea los útiles necesarios. Ante esto, muchos deben acudir a mercados informales de productos no certificados, lo que también es un riesgo para la seguridad y salud de niños y jóvenes. No podemos dejar que lo urgente invisibilice lo importante.

David Rozowski

Director de la Asociación de Productores e Importadores de Artículos de Oficina y Escolares (OFESA)