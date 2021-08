Vacuna obligatoria, ¿necesidad de la empresa?

Cartas

Señora Directora:

En estas páginas, la abogada Fernanda Espinosa planteó el jueves pasado que exigir la vacunación en las empresas podría contribuir a aumentar los índices de vacunados y crear lugares de trabajo más seguros.

Lo cierto es que hoy el Gobierno no ha decretado la obligatoriedad de la vacuna, pero sí ha impulsado diversas medidas que le otorgan mayor “libertad” a las personas que tienen su Pase de Movilidad. Pues bien, esas medidas pueden permitir a una empresa mejorar su productividad o atender de mejor forma a sus clientes, eso sí, sólo cuando todas las personas que trabajen cuenten con el esquema completo de vacunación.

Por ejemplo, una productora que organice matrimonios, si uno de sus trabajadores no está vacunado, sólo podrá ofrecer el servicio para 100 personas en Fase 3. En cambio, si todos cuentan con su Pase de Movilidad, el servicio podrá ser para 200. O un restaurant que quiere atender en espacio cerrado no podrá hacerlo si uno de sus garzones no posee dicho pase.

En estos dos casos, si bien el empleador no podrá obligar a vacunarse, tampoco es posible contar con el trabajador que decida no hacerlo, entonces, ¿el Pase de Movilidad se puede considerar una “necesidad de la empresa” para efectos de un despido?

Ricardo Eckardt

Grupo Vial Abogados