Vacunas y políticos

Cartas

Señora Directora:

El denominado "instructivo de la controversia" generó unión entre declarados rivales políticos más que cualquier urgencia que precisa de acuerdos. A pesar de las críticas que algunos diputados y senadores sobre la vacunación de algunos de sus colegas, pese a no estar aún en el rango etario establecido en el calendario de vacunación nacional contra el covid-19, de todas formas lo hicieron tanto ellos como algunos miembros de su equipo de trabajo. Desde Iván Moreira (64) a Guido Girardi (60), pasando por la senadora Jacqueline Van Rysselberghe (56) y Juan Ignacio Latorre (42), no importó la edad sino su condición de "desarrollar funciones críticas para el Estado". Este trato preferencial eleva a la clase política a una posición que no les permite ver lo crítico de este tipo de conductas. En este caso también está en juego la salud de nuestra democracia.

Herman Durán Urra

pasante de investigación, Fundación para el progreso, Concepción