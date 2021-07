Walmart, ¿en contra de la inclusión financiera?

Cartas

Señora Directora:

La política adoptada por Walmart Chile respecto a no aceptar pagos con tarjetas de prepago le está haciendo un enorme daño a la inclusión financiera del país.

La Ley N° 20.950, que autorizó la emisión de tarjetas de prepago a entidades no bancarias, fue precisamente diseñada con el objetivo de incluir financieramente a las personas que no pueden acceder a la banca, pero hoy se ve seriamente comprometida, dado que son millones las personas que no pueden comprar bienes de primera necesidad con el mencionado medio de pago.

¿Qué entidad del Gobierno o el Congreso se podrá hacer cargo de esta situación?

Es realmente preocupante que un actor dominante esté obstaculizando de este modo la inclusión financiera y digital, que tanto necesitamos en Chile.

Ángel Sierra

Director Ejecutivo FinteChile