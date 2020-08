¿Y el registro de capitales en el exterior no declarados?

Cartas

Señora Directora:

El flujo de inversión extranjera directa hacia Chile de enero a mayo del 2020, fue de US 7.696 millones. El Estado necesita con urgencia mayores recursos para abordar las necesidades sociales agudizadas con la pandemia.

En el Congreso hay un proyecto de ley que establecería, supuestamente, por “única vez”, un “Impuesto al patrimonio de los súper ricos”. Es un proyecto con graves falencias técnicas de fondo y forma que podría desincentivar inversiones e incluso alentar la fuga de capitales (con riesgo de pérdida de confianza y costo institucional aparejado).

¿Por qué no apostar por reincorporar en la discusión el Régimen Transitorio de Registro de capitales en el exterior no declarados? El Proyecto de Modernización lo incluía y sujetaba a un impuesto único de 10% (la tasa podría revisarse). Se perfeccionaba la norma anterior, permitiendo declarar activos que quedaron excluidos (bienes raíces y ciertos productos financieros), generando al Estado caja inmediata y flujos futuros.

La repatriación de 2015 fue un éxito y el SII informó que recaudaron US$ 1.502 millones. Ya existe el know how de cómo implementarlo y fiscalizarlo. Es una muy buena opción hoy.

Amory Heine

Abogado y socia del área tributaria en Rojas y Cía.