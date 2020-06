Y seguimos botando el agua…

Cartas

Señora Directora:

Recibimos con alegría esta lluvia tan esperada por todos los chilenos, pero el problema de la agricultura es realmente crítico y cada año será peor. Los expertos concuerdan en que la solución es la que ha usad el hombre desde la antigüedad: embalsar el agua en los períodos de lluvia para usarla en el verano.

Lo más increíble es que en los Ministerios de Obras Públicas y Agricultura están los estudios de ingeniería de cada una de las cuencas desde el Río Azapa al Bío-Bío. Y el diseño de cada posible embalse, en algunos casos desde hace más de 100 años.

Durante este Gobierno hubo un esfuerzo por hacer el embalse Punilla, en la hoy región del Ñuble, obra que data alrededor de 100 años en los archivos fiscales. Se adjudicó la obra, pero quebró la constructora Astaldi, y hoy volvemos nuevamente a ver cómo la posibilidad de ver esta obra construida, se escurre como el agua.

Hace años se invitó a una comisión de ingenieros hidráulicos israelitas, su recomendación después de recorrer el país fue: “Ustedes están utilizando razonablemente el agua en los campos, lo que deben hacer es no seguir botando el 80% del agua al mar, hagan los embalses”.

Este no es un problema de gasto fiscal, existen herramientas como las concesiones y se han usado en el pasado. Nuestro embalse natural era la nieve, hoy por el cambio climático no es suficiente. Y los proyectos fantasiosos no solucionan el problema.

Por favor no sigamos botando el agua al mar.

Santiago Izquierdo M.