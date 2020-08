¿Y si hablamos del potencial de las scale-up?

Cartas

Señora Directora:

Con una tasa de desempleo del 12,2% el trimestre de abril, junio y julio, es difícil no sentir un llamado como parte de la sociedad a buscar el mejor camino para la reactivación de la economía. Esta semana hemos visto señales del Gobierno que apuntan a esta dirección, a través de medidas para recuperar los porcentajes de crecimiento y de empleo, principalmente a través de obras públicas, simplificación de trámites y apoyo a las PYME.

En el último punto, fue despachado para ser ley el proyecto pro reactivación que considera medidas tributarias transitorias para inyectar liquidez a las pymes y empresas, y la conformación de una mesa de trabajo.

Medidas que desde el ecosistema emprendedor vemos como positivas, pero que sabemos que no son suficientes, ya que muchas empresas quedan fuera. ¿Por qué todavía no entra en la discusión el potencial de las Scale-Ups? ¿Por qué no incluimos estrategias que apunten a apoyarlas directamente? El problema es que aún no tenemos consciencia de ellas. Si bien las empresas de esta categoría representan un porcentaje muy pequeño, son empresas que tienen un impacto gigante en la creación de empleo de calidad, por lo que son claves para influir en la reactivación económica.

Necesitamos medidas que pongan a disposición de aquellos emprendimientos escalables, innovadores y de triple impacto, instrumentos que faciliten su crecimiento. Son un aliado hoy, no dejemos que pase el tiempo sin aprovechar su impacto.

José Manuel Correa

Director ejecutivo Endeavor Chile