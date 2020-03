5 tips para acercar su marca a las mujeres

Columnistas

Valentina Giacaman, Socia RumboCierto Comunicaciones/miembro Public Relations Global Network

Valentina Giacaman

Hace unos días durante una cena de un evento corporativo tuve la oportunidad de escuchar un humorista. Cada chiste era más machista que el otro. Y pensé, qué mala imagen le va a dar esta cena a esta marca con las mujeres presentes y que pasado de moda está. Yo por lo menos ya no quiero asociarme más a esa marca.

La verdad es que de cara a la nueva década 2020-2030 ya no podemos tener un espacio entre lo que predicamos y lo que ejecutamos. Hay que cuidar qué se comunica en cada detalle y no sólo para ser políticamente correcto en una era donde las mujeres (junto con la ecología y la sustentabilidad) van en ascenso, sino que también como una estrategia agresiva de cercanía y respeto con el género femenino.

Es por eso que acá entrego algunas ideas:

1) Emprendedoras: la mujer hoy es independiente, hace tiempo no quiere ni estar en su casa ni cumplir un horario que no le permita estar con sus hijos. Las marcas deben hablarle a ese segmento específico, prestarle soluciones efectivas, volverse sus cómplices.

2) Complicidad: por ejemplo, para la semana de la mujer las marcas pueden ofrecer descuentos especiales solo a las mujeres, pero no me refiero sólo a ropa, por qué no tecnología, notebooks, cámaras, fitness y outdoor, arriendo de coworks, entre otros. Las firmas de asesoría pueden emitir informes con estadísticas sobre las mujeres en distintos aspectos.

3) Elegancia: cuide sus palabras, diríjase a ellas en forma diferenciada del género masculino.

4) Reconocimiento: por qué no crear espacios solo para ellas: mejor empleada, mejor negocio femenino, y por qué no un blog interno sólo con temas que pudieran interesarle.

4) Creatividad, Creatividad y Creatividad: por años las mujeres debieron leer sobre temas que le interesan, escritos bajo la óptima de un hombre. Llegó la hora de tomarse la pluma y las ideas y aplicar creatividad desde un espacio entregado a las propias mujeres.

Como ven aún hay mucho por hacer para acercar su marca a este segmento, que seguro estará interesado en consumir productos y servicios a su medida y agradecerá sentirse reconocida y valorada.