AFP, Cascadas y gobiernos corporativos

Hugo Caneo, abogado y académico del Área de Gobierno Corporativo y Mercado de Capitales de la U. de Chile

Por gobierno corporativo se puede entender que las sociedades sean gestionadas eficientemente y el valor de los accionistas sea maximizado de cara al conflicto de interés entre el de la sociedad y de todos los accionistas e inversionistas, por una parte, y el de quienes tienen intereses distintos en la sociedad, por la otra.

En el mercado de capitales nacional se han dado casos que han exhibido ese conflicto de interés, entre ellos uno reciente y que sigue dando enseñanzas en la materia, el denominado “Cascadas”, a su respecto, así como en todos o casi todos aquéllos que se ha producido tal conflicto, han sido las AFP las que se han destacado en la defensa de los intereses de todos quienes hemos confiado nuestros ahorros destinados a la pensión.

En esa defensa ellas han demostrado la necesidad de buenas prácticas de gobierno corporativo, tanto difundiéndolas, como procurando, en la medida que su participación lo permita, su implementación entre emisores y actores del mercado de capitales, eligiendo directores independientes, así como ejerciendo las acciones legales que el sistema jurídico regulatorio nacional provee.

En esa labor la defensa de los intereses de los fondos de pensiones se alinea con el foco de la ley nacional, que es: interés social y el de todos los accionistas.

Esto último es eficiente pues los inversionistas podrán confiar en que sus recursos invertidos en una sociedad buscarán generar valor, lo que en el mediano y largo plazo se traducirá en mayor rentabilidad, los trabajadores tendrán mejores remuneraciones, el controlador tendrá mejores resultados y una sociedad mayor, el Estado recibirá más impuestos, la comunidad verá como la operación de la sociedad tiende a ser más amigable con el medioambiente y con ella, etc.

Si ello no se cumple las consecuencias, serán menor confianza, menor inversión, mayores medidas de resguardo, más regulación, etc., todas medidas que, en definitiva se traducen en menor riqueza para los accionistas, trabajadores, Estado, comunidad, etc.

La labor de las AFP, en la defensa de los recursos confiados por los trabajadores, en este caso respecto del caso Cascadas, ha sido decisiva para hacer valer no sólo los derechos de los fondos de pensiones gestionados, sino que para dar cuenta de situaciones reñidas con nuestro regulación; propender a implementar mejores prácticas de gobierno corporativo entre los emisores de valores, así como en la modificación de las normas sobre operaciones bursátiles para hacerlo más transparente, más público y más parejo.

En el caso Cascadas las AFP ejercieron acciones de distinto tipo ante tribunales y autoridades competentes, es muy probable que sin esas acciones y denuncias en el cuidado de los activos que gestionan, y a pesar de su disímil resultado, la confianza en Chile se hubiera visto aun más afectada.

Lo cual debe ser sopesado por los tribunales y autoridades pues el actuar de las AFPs vela por el interés general y es mayor a la simple obtención de rentabilidad.