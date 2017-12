Chile 3.0, ¿es posible?

Andrés Meirovich

Andrés Meirovich Managing Director Genesis Ventures

En una economía global, el impacto de una política pública bien hecha es brutal. Hace que el flujo de capitales se redireccione y que en un mediano plazo uno pueda cambiar la matriz productiva de un país.

Todo parte de una visión de largo plazo que se busca como país. Ya que recientemente tuvimos una elección, creo que estamos en un momento más que adecuado para definirla.

Muchos países y ciudades han tomado el emprendimiento y el capital de riesgo como bandera de lucha y creo que Chile debería hacer lo mismo si quiere realmente lograr ser un país desarrollado. No basta solo con esperar que el cobre suba un par de centavos (aunque ojalá siga subiendo).

Me gustaría mencionar tres políticas públicas que me han llamado la atención y que buscan por un lado atraer al mejor capital humano posible, así como también ayudar a empresas locales a expandirse globalmente.

El Department of International Trade del Reino Unido está con un impulso muy fuerte en atraer a UK tanto empresas en etapas tempranas como fondos de inversión de Venture Capital. Su ayuda consiste desde en hacer un estudio de mercado en la industria particular, pasando por beneficios tributarios para inversionistas, hasta una ayuda muy práctica en cuanto a trámites para el aterrizaje (en qué cuidad instalarse, ayuda para abrir cuenta corriente, servicios legales, etc). Este año empresas chilenas como Capitaria e InstaGIS ya decidieron su instalación allá.

Una segunda experiencia es lo que está haciendo Australia desde hace unos meses con el Landing Pad program. Éste busca apoyar a empresas australianas en etapa temprana para que se expandan en cinco mercados globales como San Francisco, Tel Aviv, Shanghai, Berlín y Singapur. El apoyo consiste tanto en ayuda para obtener visas de trabajo, en ofrecer espacios de cowork en esas locaciones a costo cero sumado a un apoyo estratégico y comercial para que estas empresas escalen. Hoy hay más de 50 empresas australianas usando este programa.

Y la tercera medida es lo que está haciendo Alemania. Decidieron estratégicamente impulsar ciertos polos de desarrollo por industria en distintas locaciones del país y a través de sus cámaras de comercio que están por todo el mundo buscan empresas en etapas tempranas para incentivarlas a que se instalen allá.

Chile por historia se ha enfocado en industrias tradicionales, creo que hoy hay una oportunidad enorme de incluir a empresas de servicios, con base tecnológica e innovadoras, a tratar de “comerse” el mundo. El desafío para instituciones como ProChile e Invest Chile es tremendo. Atraigamos capital humano e inversiones, y exportemos servicios. Eso nos llevará al desarrollo.