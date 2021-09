Chile y por qué se van las startups de éxito

Andrés Meirovich

En estos últimos meses hemos visto a muchas startups locales logrando rondas de financiamiento cercano a los 100 millones de dólares (y algunas “unicornios”, valorizadas en más de US $ mil millones), y este ha sido el año en que más startups locales han sido aceptado por aceleradoras de talla mundial, como YCombinator. Estos éxitos fueron el ultimo tapabocas para los que muchas veces decían que en Chile no había capital humano suficiente y que era mejor invertir en activos tradicionales. Hoy ya nadie discute la importancia de invertir en emprendimientos, sino cómo alocar este activo dentro de su portafolio de inversiones.

Ahora bien, analizando la mayoría de las transacciones, vemos que están siendo fuera de Chile, con la consiguiente pérdida de impacto (impuestos, pago de servicios, etc.) para nuestro país. Así también, cada vez más las startups hacen el “flip” (cambio de jurisdicción de su matriz) en una etapa más incipiente. ¿Por qué, si Chile las ayuda a crecer, el éxito se queda en otros países?

Las startups siguen a los fondos de Venture Capital y van buscan jurisdicciones atractivas donde instalar sus recursos, con reglas claras, facilidad de operar y obviamente incentivos tributarios que ayuden a mitigar el riesgo. Así, jurisdicciones como Delaware, Islas Caimán, UK, Israel, Luxemburgo, Canadá y Singapur han creado disposiciones especiales para el VC (entendiendo que es un activo distinto por el riesgo y el impacto que tiene) y hoy son las locaciones más atractivas para estos fondos.

Chile hoy cuenta con la Ley Única de Fondos, en la cual se tiene un beneficio donde el fondo de inversión no paga impuestos, sino que pagan los aportantes una vez que el fondo se liquida. Sin embargo, revisando los programas de los candidatos presidenciales en todos se habla de que una de las primeras medidas a implementar es quitar ese beneficio (ahora los fondos de VC pasarían a tributar como SA), aduciendo el mal uso dado por algunos actores del mercado financiero. No me consta que eso sea así, pero perjudicar a toda una industria por el posible mal uso de algunos es como sacar el sillón de don Otto. Ya hay más de un 20% de los fondos de VC activos en Chile que están moviendo sus jurisdicciones a Estados Unidos, entre otras cosas por esta medida.

Brasil es un gran ejemplo de adaptación. El ultimo reporte de la Asociación de VC de Brasil muestra cómo crear una jurisdicción para capital de riesgo basado en Delaware, para así retrasar la salida de capitales desde su país. También crearon incentivos para que las startups más desarrolladas pudiesen crear nuevas rondas de capital en la bolsa de valores, como Canadá con la TSX Ventures.

Si Chile quiere ser el hub de VC de la región debe entender el impacto que el emprendimiento tiene en un país, y que es clave desarrollar un mercado financiero que se adapte a los requerimientos internacionales. No basta solo con leyes individuales como la de Fintech, sino que se requiere un marco ad hoc. Hoy vamos en la dirección opuesta.