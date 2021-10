Fuga de capitales + aumento de impuestos: tóxica mezcla

Andrés Meirovich

Andrés Meirovich, Managing Director Genesis Ventures

Andrés Meirovich

En la columna anterior, ya mencionábamos que ciertas medidas planteadas por los candidatos presidenciales (como terminar con los beneficios de la Ley Única de Fondos, que hará que los fondos tributen como sociedad anónima) están haciendo en la práctica que tanto emprendedores como fondos de inversión de Venture Capital estén cambiando de jurisdicción.

Transcurrido un mes, el problema es aun mayor. Según cifras de la Comisión para el Mercado Financiero, la fuga de capitales desde el estallido social ha sido explosiva, diametralmente opuesta a lo que venía sucediendo en los años anteriores. “Hasta antes del estallido social, subía a tasas de 3% mensual, y con varios meses de retroceso, pero sólo en octubre 2019 crecieron 15% y después no han parado de subir mes a mes”. En cuanto a las cuantes en moneda extranjera, estas pasaron de 50 mil pre-estallido, a casi 85 mil cuentas en julio de 2021.

Esto se acentúa con la repentina distribución de utilidades por parte de los grandes grupos económicos, la histórica inflación de septiembre y el aumento en las tasas de interés.

Si el costo de vida sube, las tasas están más caras, los bancos internaciones como BofA recomiendan no invertir en Chile y los potenciales inversionistas locales están “sacando la plata”, estaremos retrocediendo al menos 10 años en todo el ecosistema chileno, lo cual es gravísimo. No habrá recursos disponibles para financiar emprendimientos y estos no se harán, o se irán de Chile a la brevedad.

Estamos ante los ingredientes de un cóctel muy destructivo para nuestro país, y parece que nadie se da cuenta o peor, que a nadie le importa. Las pequeñeces políticas están haciendo un gran daño, que seguramente lamentaremos en los próximos años. Estamos repitiendo los mismos malos ejemplos que varios países de nuestra región. Esto no debe ser un juego de suma cero como proponen algunos, sino que hay que hacer crecer la torta de la economía. Nadie llega al desarrollo sin crecer.

Tomemos como ejemplo los grandes polos de innovación del mundo. Miami, Boston, NYC, San Francisco, UK, Israel. ¡Colaboración, incentivos, marco legal amigable! Proyecto común entre el Estado y el mundo privado. Aquí no hay una receta secreta, el emprendimiento es la gran herramienta que tienen los países para llegar al desarrollo, ya que es rentable financieramente, tiene impacto social y asegura un acceso más democrático al financiamiento.

El descalabro está a la vuelta de la esquina, es hora de que nuestros lideres reflexionen y vean hacia donde nos están llevando. Todavía hay tiempo de dar un golpe de timón y cambiar el rumbo.