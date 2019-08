Maryland y las reformas del ministro Larraín

Andrés Meirovich

Andrés Meirovich Managing Director Genesis Ventures @ameirov

En una entrevista el pasado fin de semana, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dijo estar trabajando en nuevas propuestas para reactivar la economía. Todavía no se sabe cuáles son, pero el mercado está expectante esperando algo disruptivo para poder cambiar la tendencia negativa.

En 1989, la Asamblea General del estado norteamericano de Maryland recomendaba que el Sistema de Pensiones y Jubilaciones considerara invertir una parte de los activos en capital de riesgo, como una forma de aumentar los rendimientos y reducir el riesgo para el fondo de pensiones y para estimular el desarrollo de las empresas de Maryland. El informe (elaborado por la fundación Abell) argumentó que Maryland debería seguir el ejemplo de varios estados en todo el país e invertir un pequeño porcentaje (1-5) de sus fondos de pensiones en capital emprendedor, con preferencia los fondos que se comprometen a hacer sus mejores esfuerzos para invertir en compañías de Maryland. El informe concluyó: “Invertir en capital riesgo puede justificarse por los méritos de un rendimiento superior de la inversión, la reducción del riesgo mediante la diversificación, y el apoyo y estímulo para el bienestar económico del estado”. El primer aporte fue de US$ 19 millones y actualmente es de US$ 135 millones.

Una de los inputs para esa recomendación era lo realizado por su símil de Massachussets, que en el período de 1980–1994 invirtió 20 millones de dólares en este activo y el resultado fue un 17.5% de retorno, 4.800 puestos de trabajo creados y 200 millones de dólares en ventas anuales; además, hubo US$ 100 millones en compras de bienes y servicios, se pagaron 68 millones en impuestos y se generaron 270 millones en inversiones adicionales. A junio de 2018, Massachussets invertía US$ 1.200 millones en esta clase de activos, con su consiguiente impacto en la economía.

Hoy en día todos los fondos estaduales de pensiones de Estados Unidos están invirtiendo en promedio un 2% del fondo en capital emprendedor.

Acá en Chile estamos en un momento crucial para que el Ministerio de Hacienda pueda introducir cambios potentes en el desarrollo de esta industria. Si bien esto no ha sido una prioridad del gobierno, las malas cifras económicas deberían ponerle acelerador si no queremos quedarnos atrás en la ola de transformación digital. Hace dos años que está en el ministerio el proyecto de “fondo de fondos”, en el cual Corfo podría pasar a ser aportante y no sólo estar como acreedor; también eliminar la traba a las administradoras locales para que puedan levantar dinero en el extranjero.

Estos cambios serían una potente señal para los fondos de pensiones que ya se están abriendo a invertir en capital emprendedor, cosa impensada hace un par de años. También se ve un incremento del apetito por family offices grandes de Chile. Si se pueden aprobar esos cambios durante este año, estoy seguro de que lo que viene para Chile es muy promisorio. Debemos ser el foco de trasformación digital y de acceso a capital emprendedor de Latinoamérica.