Se busca capital de riesgo

Andrés Meirovich

Andrés Meirovich Managing Director Genesis Ventures

Andrés Meirovich

No cabe duda de que el emprendimiento está de moda. Chile tiene condiciones preferenciales dentro de nuestra región para ser en líder en Latinoamérica, de las cuales destacan tres en particular: la certeza jurídica que ofrece nuestro mercado; los programas de apoyo a la creación de fondos de inversión de Venture Capital impulsados por CORFO; y un clima idóneo para hacer negocios.

Pero aun con las tres condiciones anteriores, y si bien ha habido un crecimiento en los últimos años en cuanto al tamaño de la industria —que a 2017 alcanzaba los US$1.318 millones, con US$480 millones en aportes privados—, todavía falta mucho por crecer para alcanzar el estándar y tamaño esperado para una economía como la chilena.

Los fondos apoyados por CORFO financian generalmente cantidades de hasta US$ 3 millones por empresa. A partir de ese monto, existe una brecha significativa. De hecho, prácticamente no existen actores de “venture capital” en Chile financiando inversiones por sobre tres millones de dólares. La consecuencia es que, a partir de dicha etapa, los casos exitosos suelen radicarse fuera de Chile para levantar sus próximas rondas de financiamiento (Cornershop, The Not Company, Levita Magnetics, entre otros).

Para pasar a una siguiente etapa se requiere del ingreso de nuevos actores, como los family offices, que hoy miran este activo tímidamente; las empresas, a través del Corporate Venture Capital, y los inversionistas institucionales (compañías de seguros, fondos de pensiones), todos los cuales definitivamente cambiarían el escenario local.

En México, con la entrada de los Fondos de Pensiones Mexicanos (Afores), el número de fondos se multiplicó por cinco y el monto transado aumentó más del doble. En Estados Unidos, en 1979 se permitió que los fondos de pensiones invirtieran en “venture capital”, lo que cambió el mercado y, en gran medida, lo llevó al éxito y desarrollo actuales.

¿Cómo pasamos de los deseos a tener un impacto real? Ahí está la diferencia entre un gobierno que dice querer algo y otro que realmente actúa. En una minuta redactada por la Asociación Chilena de Venture Capital y Sofofa se sugieren algunas medidas de políticas públicas que pudiesen dar un despegue a esta industria. Algunos ejemplos son que los fondos de pensiones y los inversionistas institucionales puedan invertir en fondos de inversión privados locales ; incentivar la estructura de un fondo de inversión que, a su vez, invierta en fondos de inversión de capital de riesgo (lo que comúnmente se denomina “Fondo de Fondos” o “Master Fund”); y mayor facilidad para ofrecer fondos de inversión de capital de riesgo chilenos a inversionistas extranjeros.

Adicionalmente, se estima que el “venture capital”, a largo plazo, debería dejar de depender con tanta fuerza del financiamiento de CORFO. Sería deseable llegar a un punto en que el fomento de la industria del capital de riesgo estuviera fundamentalmente entregado a beneficios tributarios (e.g. imputación de créditos, deducción de gastos, exenciones, etc.), como en gran medida ocurre en países con una industria del “venture capital” robusta.