Venture capital, welcome to Miami

ANDRÉS MEIROVICH Managing Director Genesis Ventures

La semana pasada, en Miami, fue el primer evento de capital de riesgo organizado por las asociaciones de Chile (ACVC), Brasil (ABVCAP), Argentina (ARCAP), Perú (PECAP), Colombia (COLCAPITAL) y México (AMEXCAP) y Uruguay (Uruguay XXI). Asistieron mas de 250 personas, dando una prueba real y concreta de que el auge de esta industria llego para quedarse.

Para la sorpresa de muchos, una buena parte de las administradoras de región y sus fondos mencionaron que ya se mudaron a Estados Unidos o que están iniciando los trámites para el cambio. ¿Qué está haciendo Estados Unidos, y principalmente Miami, para incentivar esta inmigración de capital humano y capitales desde Latinoamérica?

El recientemente reelecto alcalde de Miami, el republicano Francis Suárez, acuñó hace un par de años la frase "How can I help?", Cuando un empresario comentó en Twitter que estaba pensando en mudarse a Florida. Desde esa famosa invitación, la escalada de aportantes, ejecutivos y fundadores de empresas ha sido notable.

¿Qué hay detrás de la expresión del alcalde? Que la inversión, la inmigración y el desarrollo de empresas son valorados, bienvenidos y promocionados. Es algo que se busca y se agradece, porque mejora la calidad de vida de los ciudadanos del lugar donde se ejecutan esas iniciativas. Miami no ha desarrollado programas específicos (no tiene un Corfo, por ejemplo), sino que una política de acogida, así como también de tener reglas claras en cuanto a impuestos y fomento de la competencia (en vez de la concentración económica que limita la innovación ).

¿Por qué es tan importante esa frase y por qué salió tanto a colación en el evento de la semana pasada? Por qué básicamente, es la opuesta a lo que se escucha en los países de Latinoamérica. Las trabas para emprender, la visión negativa del empresariado, la burocracia, la desconfianza y los discursos populistas solamente seguirán alejando al capital humano y monetario de la región. Pensemos cuántos políticos locales podrían decir una frase como la del alcalde Suárez y qué espectacular sería que fuese así. Algo tan simple y con un efecto tan positivo. El sentirse invitado y acogido para hacer negocios es de seguro una de las mejores políticas públicas que puede haber.

Como se ha mencionado anteriormente en este espacio, si bien cada día existen más startups locales de éxito, cada vez menos esas transacciones (nuevas rondas de capital o salidas) están pasando dentro de las jurisdicciones chilenas o latinoamericanas. Las últimas cifras de fuga de capitales en Chile van en la misma dirección.

Esta es una gran señal de alerta para nuestros países si queremos realmente salir del subdesarrollo. Tanto Estados Unidos como Miami se seguirán beneficiando de nuestras torpezas si no hacemos los cambios que realmente necesitamos.