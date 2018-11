Business 4.0: Negocios en la Era de la abundancia

Columnistas

Alejandro Valenzuela Country Manager Tata Consultancy Services

Alejandro Valenzuela

El mundo está en medio de un proceso de cambio que va más allá de la inteligencia artificial o dispositivos altamente innovadores. Las empresas y la sociedad están en la transición hacia un nuevo de paradigma. El principio básico de la economía clásica, la escasez, está dando paso a una era de inusual abundancia: de capital, de talento y de capacidades. Esta reconfiguración del entorno de las compañías tiene un nombre: Business 4.0.

Hemos llegado a este escenario con la aceleración del proceso tecnológico de principios del siglo XXI: hoy se entrelazan y difuminan las fronteras entre los mundos digitales, físicos e incluso los biológicos. Los rápidos avances en las tecnologías digitales están modificando el entorno de las industrias y toda una generación de empresas ágiles y disruptivas está evolucionando de la mano de la automatización, la robótica y la inteligencia artificial.

Hoy la vanguardia no está en gestionar la escasez, sino en aprovechar la abundancia. Aquellas organizaciones que no comprendan o acepten este cambio, corren el riesgo de la obsolescencia y el olvido. Así de simple.

Las nuevas organizaciones están borrando ellas mismas los límites que las definían. Quién es o quién no es empleado de una empresa comienzan a ser categorías bajo cuestionamiento. De esta manera, las firmas realmente inmersas en este nuevo paradigma pueden disponer, incluso on demand, de todo el capital humano ya sea cerca o lejos de sus fronteras. Los negocios no dependen de una nómina y a través de las formas actuales de comunicación, teletrabajo y plataformas colaborativas, el talento no es una barrera para avanzar hacia un proyecto por osado que parezca.

La reconfiguración de estos límites empresariales nos lleva a la consolidación de ecosistemas como componentes estructurantes de este Business 4.0. Una empresa por sí sola no tiene sentido en este nuevo mundo. La compañía es un centro gravitatorio de entidades que aportan talento, nuevas ideas y soluciones para los desafíos internos y del mercado actual o de un mercado futuro que aún no se ha inventado. Entendidas de esta manera, como un ecosistema, las capacidades de la empresa dejan también de ser finitas y se vuelven múltiples e incluso impensadas en la lógica industrial que primó en el siglo XX. Una empresa de retail que en el fondo es una empresa de software hoy es posible. Si quiero, puedo.

Y, finalmente, el dinero tampoco falta. Existen fondos de capital de sumas que cuesta dimensionar para aquellas organizaciones que se proyectan al futuro y que tienen la audacia para liderar este nuevo ambiente de negocios. Ni siquiera el riesgo impide el financiamiento de iniciativas que apuntan a romper los esquemas actuales.

¿Qué hacer en este nuevo paradigma? La clave está en entender que todas las fuerzas tecnológicas están integradas, que el cambio es la constante y que pensar que se puede hacer lo mismo como siempre se ha hecho es el camino para la irrelevancia e incluso la extinción. Hoy la principal frontera no está ni en la creatividad ni en los recursos, sino en la inercia de las estructuras empresariales tradicionales que se resisten a abandonar el modelo convencional. El Business 4.0 es una oportunidad única para las sociedades y las corporaciones, que demanda una gestión de mente abierta, de innovación permanente. El riesgo de todo proceso o emprendimiento nuevo es real, pero es bastante más seguro que seguir haciendo lo mismo es el camino al fracaso.