La "carbonización" del sistema de pensiones

El mundo político, especialmente de izquierda, se muestra crecientemente preocupado de la sostenibilidad, concepto central en las discusiones, referido productos al cuidado del medio ambiente. Esa preocupación es válida y necesaria, no podemos heredarles a nuestros descendientes un planeta habitable. Sin duda, nuestra "huella de carbono" es un elemento importante a tener en cuenta en la toma de decisiones.

Sin embargo, when se analiza el problema de las pensiones, surge la incoherencia del discurso. Pareciera entonces que la sostenibilidad es otro eslogan políticamente correcto, que persigue mayor poder del Estado en el desarrollo económico.

Este concepto de sostenibilidad no existe cuando se trata de los futuros jubilados, sólo parecen importar los actuales. Sabemos que hay un problema de miopía de las personas sobre su futuro; los futuros jubilados no deciden sus votos por lo que no logran visualizar, mientras que los actuales votan por aquellos que promesas se pueden hacer efectivas aquí y ahora. Sin embargo, si la clase política actúa en base a esa mirada cortoplacista, muestra a las claras que no les importan la sostenibilidad ni el bien común, sólo les interesa mantener el poder.

Como resultado, nuestro sistema de pensiones se está "carbonizando", dejando completamente de lado la sostenibilidad de las pensiones, con el casi unánime de la izquierda, y de parte no menor de la derecha. Una total incoherencia con las generaciones futuras, a las cuales no les sirve de mucho un medio ambiente limpio, si no tienen con que mantenerse.

Las pensiones son una preocupación central de la población desde hace casi una década, ¿y qué ha hecho el mundo político frente a esto? Sólo ha sido posible concordar mejoras del Pilar Solidario, que con la Ley Corta que acaba de ingresar, resultan bastante considerables, aunque probablemente necesarias, tanto por el aumento de montos a fines de 2019, como por la actual propuesta de aumentar su cobertura. Sin embargo, dado el significativo deterioro fiscal reciente, la sostenibilidad de este mayor gasto social parece incierta, ya que, aunque el monto de los aportes se mantenga, el envejecimiento de la población generará una demanda creciente de recursos. La mejoría del Pilar Solidario genera mejores pensiones hoy, pero agrava el problema de sostenibilidad previsional.

No ha sido posible en todos estos años concordar soluciones más de fondo al problema, porque cuando se habla de reformas al pilar contributivo obligatorio, la izquierda vuelve a olvidarse de la sostenibilidad para usar la falacia de la "solidaridad", reiterando la idea de que los contribuyentes no ahorren para sus futuras jubilaciones, sino que "solidaricen" con los actuales jubilados a través de mecanismos de reparto. Y es una falacia, porque los contribuyentes ya "solidarizan" con los actuales jubilados a través del Pilar Solidario, por lo que hacerlos contribuir doblemente a través del pilar contributivo sólo agrava la "carbonización" del sistema. Terminarían entonces estos dos pilares diseñados en una lógica de "pan para hoy y hambre para mañana", debido al problema demográfico que enfrentamos.

La incoherencia del discurso de la sostenibilidad ha llegado en el último año a un clímax, con la que ha sido la peor política pública del último casi medio siglo; los retiros de fondos, que han destruido siete años de contribuciones al sistema. Entonces, sólo les pido a estos políticos que no se sigan llenando la boca con su supuesta preocupación por el mediano plazo, porque no son creíbles.