“Chile en marcha”

Cecilia Cifuentes Hurtado Directora Centro de Estudios Financieros ESE Business School cargo

Con este título se realizó en el Patio de las Camelias en la Moneda un interesante seminario organizado por la Presidencia. En la primera parte, el presidente Sebastián Piñera y el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, mostraron con datos muy contundentes que Chile se ha puesto en marcha, luego de cuatro años de un crecimiento del PIB similar al de la población (inmigrantes incluidos). Mejor aún, la expansión de la actividad es liderada por la inversión, mientras las ventas de autos y los viajes en avión alcanzan récords históricos. Lo importante ahora es prolongar esa marcha hacia adelante.

¿Qué es un país en marcha? Uno en que sus ciudadanos sienten que sus vidas pueden mejorar, y lo hacen efectivamente gracias a su esfuerzo. En ese esquema, el rol de las políticas públicas es incentivar y facilitar ese esfuerzo. No hay otra receta, el crecimiento no viene del Estado, viene de las empresas y sus trabajadores. Ya probamos en la práctica que, al menos con el Estado que tenemos, el bienestar de las personas no se logra por su mera intervención.

Afortunadamente, dentro de la agenda de reformas es central el objetivo de facilitar el desarrollo del mundo privado y enfrentar de mejor forma el profundo cambio tecnológico que vivimos. Una buena agenda de las tareas pendientes se encuentra en el “Acuerdo Nacional por el Desarrollo Integral”, resultado de uno de los grupos de trabajos convocados por el gobierno en la búsqueda de consensos. Este acuerdo incorpora algunas medidas de modernización del Estado (que aún parecen modestas) y sin cuales la marcha seguirá a paso cansino.

En forma algo preocupante, los destacados expositores internacionales mostraron que Chile deberá realizar esta marcha en un escenario internacional con bastante incertidumbre y grandes desafíos. Partió Nouriel Roubini, que aunque no anunció una próxima crisis como hizo hace más de una década, sí fue bastante claro en señalar que se ven nubes grises en el horizonte. Enfrentamos un crecimiento mundial menos sincronizado y a la baja, agravado por el envejecimiento poblacional y su impacto en la situación fiscal. Se suma una política monetaria menos expansiva, y los temores que genera la guerra comercial, que Roubini ve como un problema de índole político más que económico. Adicionalmente vemos el surgimiento de líderes populistas y autocráticos, tanto en países desarrollados como en desarrollo. Por último, este economista, y con mucha fuerza su colega Robert Engle, señalaron la situación de China como un riesgo muy significativo, por sus elevados niveles de endeudamiento.

Por su parte, Barry Eichengreen fue muy crítico de las políticas de Donald Trump, señalando que la imposición de aranceles es totalmente contraria a los objetivos que se ha impuesto el presidente en materia de déficit comercial y de desarrollo industrial.

Maurice Obstfeld centró su presentación en los desafíos de nuestro país, dentro de los que mencionó mejorar la educación, aumentar la participación femenina y fomentar la investigación y desarrollo. En materia de diversificación exportadora, recomendó poner el foco en servicios financieros

Finalmente, Laurence Kotlikoff, quien fue presentado al público por la robot Eva, centró su exposición en este desafío. Planteó que desconocemos aún los alcances que puede tener la robótica, aunque sabemos que ya está alterando dramáticamente el mundo, y especialmente el trabajo, mostrando una larga lista de aspectos que cambiarán en forma radical.

Para terminar, mi propia recomendación es mucho más humilde: creo que algunas de las camelias necesitan un upgrade bastante urgente.