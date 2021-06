Cierre total en “países desobedientes”: ¿éxito o fracaso?

Columnistas

María Eugenia Delfino, directora executive MBA del ESE Business School

El Colegio Médico presentó la semana pasada su propuesta de "covid cero" destinada a reducir al mínimo los contagios. Esa iniciativa supone comenzar con un drástico "cortocircuito epidémico" mediante un cierre total por tres semanas, y se sustenta en el uso exitoso de medidas similares por países como Australia, Nueva Zelanda, Singapur o Corea. Muchos han cuestionado esta propuesta haciendo referencia a un "autoritarismo irritante" o pidiendo restricciones que sean "tolerables". Y si bien las experiencias de otros países siempre son valiosas, deberíamos preguntarnos si estamos mirando en la dirección correcta.

La evidencia nos muestra que el éxito en la contención de la pandemia no ha sido uniforme a lo largo y ancho del planeta. Algunos países han tenido mucho más éxito que otros en reducir las tasas de casos y muertes por Covid-19. A finales del año pasado países como Australia y Corea del Sur estaban entre los exitosos que contenían el avance del virus con mil casos por millón en Australia, la mitad en Corea y muy pocas muertes por millón de habitantes. Sin embargo, en el otro extremo, estaban otros países como Brasil y Estados Unidos, totalmente desbordados por la pandemia, con más de 20 veces más casos y muertes por millón que Australia y más de 50 veces más casos que Corea del Sur. Pero ¿hay alguna variable que permita explicar estas diferencias?

Un estudio reciente analiza estas diferencias y encuentra una relación directa con la rigurosidad de las normas sociales: los países más laxos han experimentado 5 veces más casos y casi 9 veces más muertes que los países más estrictos. Si volvemos a los casos anteriores, podemos afirmar que Corea del Sur y Australia, en menor grado, forman parte del grupo de países culturalmente más estrictos, donde las normas son más restrictivas, se aplican de manera consistente y con castigos más severos por incumplimiento. Por el contrario, Brasil y Estados Unidos, en menor medida, pertenecen al grupo de países culturalmente más laxos, donde las normas se aplican de manera menos consistente y son más permisivos con su cumplimiento.

Este análisis sugiere que los países que sirven de referencia para la propuesta de "covid cero" se encuentran dentro del primer grupo de países más "obedientes". Pero ¿dónde está Chile? ¿forma parte de este grupo? Lamentablemente la respuesta es no, está mucho más cerca de Brasil y Estados Unidos donde las normas son más débiles y se cumplen de manera menos consistente. Entonces, siendo parte del grupo de países algo más "desobedientes" tal vez deberíamos pensar en soluciones alternativas y que no dependan del estricto cumplimiento de normas por parte de la población. Cambiar esto en el corto plazo parece imposible. Entonces, sería mejor preguntarnos, ¿qué están haciendo Estados Unidos y Brasil? El primero está apostando a la vacunación y el segundo aun no lo sabemos, pero por lo pronto podríamos mirar las experiencias de otros países más parecidos al nuestro.