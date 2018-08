Claves tributarias para emprender bien

Columnistas

Patricio Gana, socio principal de AK Contadores

A través de mis poco más de diez años liderando empresas de contabilidad y desde hace siete años dirigiendo a AK Contadores, puedo decir, con algún grado de exactitud, cuáles son algunos de los errores más comunes que cometen quienes están emprendiendo por primera vez.

Voy a centrarme esta vez en una de las variables más importantes: la elección del régimen tributario.

La elección correcta del régimen tributario puede traer grandes beneficios o grandes problemas, afectando directamente la competitividad de las entidades, puesto que una empresa bien asesorada tendrá, en el mediano plazo, mejores resultados que una sin la asesoría correcta.

Muchas veces tendemos a pensar que estos temas solo afectan a compañías más grandes, y es ahí donde comienzan los errores. Los emprendedores deben comenzar comprendiendo su entorno y su ambiente de negocios. Ese conocimiento básico es fundamental.

Haciendo una analogía con el fútbol, los equipos que no han entrenado en canchas sintéticas normalmente tienen malos resultados cuando deben visitar a equipos que juegan habitualmente en ese tipo de terrenos. En el mundo de los negocios es lo mismo. La mayoría de las empresas (competencia y ambiente de negocios) juega en cancha sintética, y si un emprendedor no conoce su entorno de negocios, es decir, no ha entrenado nunca en cancha sintética, lo más probable es que sus resultados sean malos.

Actualmente existen cursos donde incluso te enseñan a tomar ese tipo de decisiones en forma adecuada. Decisiones que son fundamentales y estratégicas para emprender con éxito.

Alguno de los errores más comunes: hacer lo que hace el amigo, el pariente, el vecino, entre otros factores. Las estructuras de negocios deben ser siempre un traje a la medida, puesto que todos tenemos realidades diferentes. ¿Cuáles son esas realidades diferentes? Por ejemplo: cantidad de socios, otros ingresos personales de los socios, otras actividades de los socios o participaciones en otras empresas, tipo de negocios o actividad de la sociedad, tipo de sociedad, entre otras variables.

Llevando el tema a números, los fríos y crueles números, al hacer un ejercicio de costo de tributación de un socio de una empresa "X", la elección de régimen tributario podría darnos cifras tan disímiles como:

Costo de tributación neta del socio:

1.-) 14 A: $ 619.225.-

2.-) 14 A: $ 95.621.- (mismo régimen pero con manejos diferentes)

3.-) 14 B: $ 619.225

4.-) 14 ter: $ 619.225.-

Declaración de impuestos del socio:

1.-) 14 A: Devolución $ 4.380.775.-

2.-) 14 A: Devolución $ 2.404.379.-

3.-) 14 B: Devolución $ 2.890.775.-

4.-) 14 ter: Devolución $ 4.380.775.-

Como podemos ver, los resultados son diferentes, en función de:

1.- Régimen tributario elegido

2.- Decisiones de manejo dentro de ese régimen.

Por supuesto que las variables en la vida real son mayores, ya que lo indicado en sólo un ejercicio simplificado. Sin embargo, con ello he querido mostrar lo importante que es tomar las decisiones de estrategias de negocios adecuadas, y dentro del universo de estrategias de negocios, la tributaria maneja hasta un 35% de su presupuesto.