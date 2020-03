Cómo enfrentaremos este marzo

Columnistas

Cristina Orellana Quezada, consejera Alta Dirección Pública (ADP)

Para este 8 de marzo había grandes expectativas y para el mes de la mujer, también, y por ello es momento de practicar y no predicar. ¿Cómo lo enfrentaremos?, tenemos varias formas, algunas más cómodas que otras. Podemos hacerlo desde la contemplación y la comodidad, dejando que otros hablen, que opinen y que planteen sus puntos de vistas para lo que consideran adecuado o no; también podemos enfrentarlo esperando que nazcan nuevos liderazgos, pero sin duda que la invitación es a ser protagonistas de los cambios, cambios que se logran no desde el yo sino desde el nosotros, desde el entender que nadie sobra, que todas las miradas y puntos de vista son válidos y que se necesitan para construir y fortalecer la tolerancia y el respeto a todos, a los más liberales y a los más conservadores.

Entonces, ¿cuándo pasamos a la acción?, cuando pasamos de las comisiones, los estudios y las cifras a cambiar efectivamente las cosas, cuando se impulsan cambios, cuando las mujeres toman roles en sus vidas, en sus trabajos, en las empresas. Nada es un regalo, todo cuesta: no podemos pedirle a otras que tomen el liderazgo sino que cada una de nosotras desde el espacio que ocupe en su entorno, personal y laboral, debe ser capaz de ser promotora de sus propios liderazgos y de potenciar el de otros.

Hay causas en las que no tenemos espacio para dudar en participar, aquellas que siempre nos deben pertenecer a todas, y donde resulta vital entender, acoger y acompañar: cada mujer que ha sufrido violencia tanto física como sicológica, dentro y fuera del hogar, en la intimidad de su familia o en el trabajo, y siempre entendiendo que cada una de nosotras posee sufrimientos y tiempos diferentes que exigen a la sociedad tener una actitud acogedora y que más allá de la comprensión. Todos debemos exigir a las instancias de poder acciones concretas para eliminar las diferencias de género que aún existen.

Hoy resulta fundamental buscar la independencia de la mujer en la subestructura económica, es prioritario este 2020 dar un salto en la incorporación de mujeres en las empresas, ya no basta con planteamientos, puesto que son las acciones concretas las que generan oportunidades tal como en su momento impulsó la expresidenta Michelle Bachelet y que mantuvo el presidente Piñera, en cuanto a incorporar mujeres en las empresas públicas, lo que ha dado estabilidad en la participación de las mismas en campos de acción antes netamente masculinos.

Hoy todos deben participar del cambio, de nada sirve hablar en contra de la violencia si luego en los actos no se evidencia lo dicho. Invitamos a hombres y mujeres a atreverse a abrir espacios, ya no hay más tiempo para Chile, es necesario avanzar y alinearse con aquellas sociedades que tantas veces ponemos como ejemplo.

Paridad, igualdad de salario y eliminar la violencia son pasos que llevarán no solo a las mujeres sino que a Chile en su totalidad a ser un país más justo y libre.