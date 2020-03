Conexión a China | Asia y su pragmatismo económico

Columnistas

Andreas Pierotic Ex Agregado Comercial de Chile en Beijing. Ha vivido, estudiado y trabajado en China doce años

Si se le pidiera a cualquier occidental medianamente observador que viva en China hace unos años enumerar tres aspectos de China que le preocupan para el desarrollo económico futuro de su país, seguramente encontraríamos en ese listado al menos una coincidencia: un ejército de intelectuales, o en su versión vulgar, de policy makers, guiados por un pragmatismo crudo.

La escuela de Deng Xiaoping —resumida en su famosa frase “no importa si el gato es blanco o negro, mientras cace ratones”— tercia hasta hoy en el establishment económico chino. Cualquier economista de gobierno, académico y empresario con voz, está alineado con un lenguaje que rehúye los conceptos contrarios a la practicidad de los hechos. El pragmatismo es el marco en que esa élite económica conversa, consensúa y decide hace 40 años el camino de China.

¿Qué hay de preocupante en eso?

¿Acaso no dijo Darwin que las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes; sino aquellas que se adaptan mejor al cambio? Los “soldados” económicos chinos, al rehuir la teorización, están incursionando en la próxima trinchera de batalla mientras en Occidente curamos a nuestros soldados heridos en la retaguardia. Notorio es que mientras debatimos intensa y egoístamente, y rara vez existe política de desarrollo consensuada que tenga presupuesto garantizado más allá del gobierno de turno, la élite china se adapta al cambio y, además, lo genera para su beneficio.

Nuestra desadaptación (por no decir, anacronismo), en un contexto de auge económico asiático evidente, proviene de las discusiones in abstracto y sempiternas sobre el límite del Estado y el mercado. En China, ése es un debate ocioso. Una idea práctica cruza no sólo este país, sino también Singapur, Vietnam o Malasia: hay que perseguir un alineamiento y complementariedad prácticos de los intereses públicos y los privados.

Piénsese que, en Singapur, la segunda economía más libre del mundo, existe un holding estatal (Tamasek) con activos desde el sector tech al inmobiliario por sobre los US$ 300 mil millones, que transversalmente es considerado necesario. En Occidente preferimos anecdotizar ese “hecho singapurense” y seguir in abstracto discutiendo los límites empresariales entre Estado y el mercado, cada frente con sus generales haciéndose zancadillas dogmáticas unos a otros.

A río revuelto, ganancia del Pacífico asiático. En la era de la globalización, mal hacemos atrincherándonos en islas doctrinales ignoradas en el otro extremo del océano. Si no logramos ser más prácticos, ordenados, conscientes de la nimiedad de nuestros desacuerdos en la escala global (y por ende, de nuestra ventaja); y generosos para consensuar políticas económicas de Estado (de largo plazo), el ejército práctico de policy makers asiáticos observará a la distancia cómo nos vamos empobreciendo en Occidente, y cómo desfallecemos en la trinchera de nuestro propio dogmatismo.