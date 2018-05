Conquistando el futuro

Columnistas

Verónica Campino Co-fundadora Fundación ChileMujeres

Verónica Campino

Bob Kennedy dijo “el futuro no es un regalo, es una conquista”. Esta frase seguramente nos hace asentir involuntariamente pues hemos sido testigos de cómo Chile –gracias al esfuerzo de grandes líderes– ha avanzando hacia convertirse en un país más justo y más desarrollado. Sin embargo, aún quedan desafíos de los cuales debemos hacernos cargo: el 66% de las mujeres con dos o más hijos están fuera del mercado laboral y solo el 0,2% de los hombres ha hecho uso del post natal parental.

Durante las últimas semanas se ha abierto el debate sobre la necesidad de avanzar hacia una mayor adaptabilidad laboral como una herramienta para solucionar los desafíos mencionados. Pareciera de toda lógica analizar experiencias internacionales.

Australia entendió la urgencia de generar políticas públicas orientadas a lograr que la parentalidad no sea un obstáculo para trabajar en el mercado laboral formal. Es así como el año 2009 introdujo dentro de sus Estándares Nacionales de Empleo (NES) -estándares mínimos laborales que no pueden ser violados en ningún acuerdo- el derecho individual de los trabajadores con responsabilidades familiares a solicitar una modificación (temporal y/o espacial) en su jornada laboral, denominado “right to request”. Es así como la Comisión de Derechos Humanos Australiana ha alertado sobre la importancia de avanzar hacia lugares de trabajo que se adapten a las necesidades familiares de los trabajadores como una herramienta exitosa de retención y atracción de talentos. De este modo, Australia entiende la adaptabilidad laboral como una herramienta para lograr relaciones de mayor confianza entre empleador y trabajador, para avanzar hacia lugares de trabajo que beneficien a los trabajadores, pues les permiten crecer y para tener empresas más modernas. El paso del tiempo le ha dado la razón, pues desde el 2009 hasta la fecha han sido millones los trabajadores australianos que se han visto beneficiados por el “right to request” y a su vez los lugares de trabajo se han vuelto más productivos.

Para conquistar el futuro de forma exitosa –con especial importancia hoy, con la revolución digital a la vuelta de la esquina– es esencial entender la adaptabilidad laboral como un catalizador de cambio en beneficio de los trabajadores de nuestro país, como una herramienta para lograr mayor integración de la mujer al mercado laboral y una mayor participación de los padres en la educación de sus hijos. Así lograremos valorar la diversidad como motor de innovación, pues genera creatividad que enriquece no solo a Chile y al mundo sino también a las empresas y a las familias.