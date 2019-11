¿Desde dónde reconstruimos las confianzas?

Columnistas

Yolanda Pizarro, especialista en temas de perspectiva de género, consejera de Promociona Chile*

Yolanda Pizarro

No son solo los 30 pesos del metro, me decían hace unos días atrás mujeres de diferentes organizaciones sociales con las que reflexionábamos para ver cómo hacíamos una co construcción de diálogo donde poner al centro LO colectivo, LA comunidad, LA red con la que crecimos y que nos hizo creer que otro Chile era posible.

No son los 30 pesos del metro, es la DESIGUALDAD SOCIAL en su real magnitud y nuestra dignidad pisoteada, me planteaban y me vine desesperanzada.

Es urgente y necesario que el Gobierno concrete el diálogo, acción que prometió junto a la sociedad civil, los empresarios, las organizaciones de base y los partidos politicos para lograr un acuerdo social, un pacto que lleve a resolver los puntos demandados y que son básicos para recuperar las confianzas en las instituciones y entre nosotros/as, poniendo en el centro las transformaciones profundas que hoy nos demanda la ciudadanía para encontrarnos nuevamente. Este diálogo requiere de mirarse a los ojos, hacerse cargo de los dolores, con humildad, sin soberbia ni falso interés, de lo contrario, será un fracaso.

En ese contexto, creo que las mujeres tenemos un rol: tender puentes y generar espacios de diálogo y co construccción de soluciones concretas junto a los actores/as hoy con mayor protagonismo en las decisiones, porque tenemos las herramientas, la preparación y la convicción de que es urgente un país más justo, equitativo e igualitario, con soluciones a los temas que la ciudadania pone en primera línea, completando las grandes reformas y, por sobre todo, la redistribución de la riqueza.

Creo que el proceso de reconstruir el tejido social es una de las maneras de avanzar y lograr un cambio real en nuestro país, ese tejido que se fortalece con la presencia de las sociedad civil, el empresariado , el gobierno, la academia y los partidos políticos desde su rol de legislativo.

No será fácil, no ha sido fácil, porque la competencia y exitismo está en nuestros modos de relacionarnos hoy, porque perdimos LO colaborativo como modo de accionar. No obstante, confío en la capacidad de diálogo, de incluirnos, escucharnos y construir "tejiendo" sociedad entre todos y todas.

En un contexto como el actual, los consensos aparecen propicios para tender puentes, favorecer la mejora continua de los instrumentos legislativos e iniciativas parlamentarias y la posibilidad de forjar, entre todos/as, el país que es de todos/as y no de unos pocos o según el color político que gobierne , ahí veo un avances en estos días.

La confianza requiere necesariamente tolerancia, consensuar posiciones, capacidad de escuchar, abrir espacios de diálogo y participación. Para allá debemos avanzar con mayor sentido de urgencia. Aprendamos a ponernos en el lugar del otro y a entender que la crítica es parte de la construcción de un quehacer político y técnico que permite mejorar los procesos país, sobre todo hoy.

¿Cómo se re construyen las confianza? ¿Es posible re construir confianza a nivel país?

Comencemos por recuperar la capacidad de reencontrarnos unos/as a otros/as, de entender que existe un bien mayor que es Chile y su gente, o sea nosotros/as , que pensar distinto es parte de la riqueza de la diversidad y una tremenda posibilidad para mejorar nuestras condiciones de vida, porque empezamos a valorar las diferencias entendiendo que existen para generar sinergias en lugar de conflictos, que nos beneficien y permitan re construir sociedad.

Las y los invito a tejer redes de seda, esas que son finas y firmes, para contribuir a restaurar la paz y la tranquilidad que necesitamos para pensar y actuar juntas y juntos. Sumémonos activamente a reconstruir las confianzas, compartiendo y actuando en nuestros barrios, comunas y regiones, pensando en colectivo nuevamente. ¡Nos lo merecemos todos y todas!

*PROMOCIONA es un programa de formación de ejecutivas que amplía sus capacidades y habilidades directivas para ocupar cargos de alta responsabilidad en las empresas. Es implementado en Chile por CPC, Icare, Subsecretaría de Economía, Subsecretaría de la Mujer, +Mujeres, BID y Universidad Adolfo Ibáñez.