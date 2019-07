Desempleo al alza y brechas de capital humano, una paradoja

Columnistas

Carmen Gloria López Vicerrectora Académica de Duoc UC

La Pontificia Universidad Católica de Chile ha presentado el estudio de brechas de capital humano, en conjunto con la OTIC de la Sofofa y Sence. En él se puede apreciar que faltan postulantes para ciertas ocupaciones, y que los empleadores deben recurrir a extranjeros o a formar personas internamente, para lograr llenar sus vacantes. En un Chile con desempleo al alza, hay puestos de trabajo para los cuales cuesta encontrar personas.

El estudio hizo un análisis de los sectores Tics, transporte, mantenimiento y logística en la Región Metropolitana en 101 empresas de diferentes tamaños. Los resultados muestran que faltan personas en oficios como soldador, operador de grúa de torre, conductor de buses, pero también hay escasez en ocupaciones que requieren títulos técnicos y profesionales como Técnico en mantención aeronáutica, Técnico electromecánico, programador logístico, desarrollador de software, agente de ventas en comercio exterior, entre otros.

En estos resultados podemos ver la fricción que se está produciendo en nuestro país por los cambios tecnológicos que están ocurriendo y están siendo más rápido que la capacidad que tenemos como sociedad de adaptarnos. Hay empleos que seguirán desapareciendo y otros que seguirán creciendo, sin embargo, el traspaso de personas desde un sector a otro no es instantáneo. Las personas, para cambiar de sector productivo, necesitan ser formadas, entrenadas y capacitadas para poder desempeñarse en nuevas áreas. Esto de por sí representa un gran desafío que se debe coordinar, pero parece que no logramos hacernos cargo con la urgencia que se requiere. Además, no sólo es necesario que las empresas conozcan las brechas de capital humano, sino también que las personas lo sepan, con el fin de que vayan buscando aquellos oficios o carreras que los lleven a los sectores que serán de mayor desarrollo en el futuro.

No podemos pensar que la transición se producirá sola; debemos encaminar nuestra política pública para apoyarla, de lo contrario será dolorosa.

El desempleo entre marzo y mayo llegó al 7,1 % de la población económicamente activa en el trimestre móvil marzo-mayo 2019 y al realizar la segmentación por sexo, el INE detalla que “la tasa de desocupación femenina fue 8,2%”. Es decir, se agrava el problema para las mujeres que culturalmente han estado menos inclinadas a estudiar temas STEM, ligados especialmente a la tecnología; no por falta de capacidad, sino más bien por un sesgo cultural.

¿Como apoyar la transición que está provocando el desarrollo tecnológico? Definitivamente pasa por la educación tanto en el nivel escolar como superior, y por la formación a lo largo de la vida. Es por ello que la solución requiere una mayor coordinación del Sence, Ministerio del trabajo y Ministerio de educación, así como de los gremios empresariales. Algunos movimientos se están viendo en este terreno, pero debemos apurar el tranco, si no queremos encontrarnos con la paradoja de tener personas sin trabajo, y por otro lado, empresas sin personas para desarrollar labores clave.