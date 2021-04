Desproporcionada propuesta de royalty minero

Columnistas

Sergio Hernández Director ejecutivo APRIMIN

Sergio Hernández

Un breve análisis sobre las indicaciones parlamentarias al proyecto de ley sobre royalty minero.

Las tasas progresivas de royalty según precio del cobre, desde un 3% a un 75% sobre las ventas, son desproporcionadas y anticompetitivas con todos los distritos mineros del mundo, dejando a Chile lejos en el último lugar como país para inversiones mineras en base a la carga tributaria total (impuestos a las rentas, impuesto específico y royalty v/s PIB minero).

Sin considerar las tasas más altas que pueden llegar hasta el 75% de las ventas, el solo hecho de que se pueda aplicar una de las menores tasas de las aprobadas -de 15% sobre ventas en casos de precio cobre de US$ 2 a US$ 2,5 la libra y sus equivalentes en otras pastas-, implica que esa minera recibiría por un precio de US$ 2,5, un valor de venta de US$ 2,365. Esto, en circunstancias que muchas tienen costos mayores, de forma que, precios superiores, afectados con tasas de royalty más altas (del 35% al 75%) a pesar de mejores precios, no les permitirían recuperar sus pérdidas anteriores.

En tal caso, es probable que cierren sus operaciones, dejando miles de trabajadores cesantes, comunas con mayor pobreza, proveedores y contratistas locales cerrados o con ingresos menores. El efecto es que el Fisco recaudaría menos que si no se aplicaran las tasas propuestas. Así, desde estas mineras no se recaudarían impuestos, ni de sus trabajadores, contratistas, del comercio y otras; ni royalty de esas mineras que no seguirán operando si los precios bajan, lo que es normal en los mercados mineros.

Con el actual precio promedio de US$ 4, una minera recibiría US$ 3,09 por libra de cobre, sobre lo cual, deducidos sus costos y gastos, se le aplicaría a ese resultado el impuesto a la renta y el impuesto específico (IEAM).

Además, aplicar royalty a empresas cuyas ventas superen las 12.000 toneladas de cobre afectará a las medianas, que operan con costos superiores a los US$ 2,365/lb, que dan empleo local en más del 85%, y a muchos proveedores locales de pequeño y mediano tamaño. Las inversiones serán severamente reducidas.

Este proyecto no ha reparado en estas consecuencias graves para el desarrollo humano nacional en el largo plazo, legislando solamente ante precios actuales. Tampoco incluye ajustes en los costos de las mineras, que suben año a año, dejando fijo el precio para la tasa a aplicar, por lo que con el tiempo más mineras dejarán de operar. Por esa razón, el actual IEAM (que no se está derogando, con lo cual de aprobarse este nuevo royalty aquel pasaría a ser discriminatorio), con tasas progresivas sobre las utilidades, es mejor herramienta para el desarrollo minero y el país.

No cabe duda de que la exageración de las tasas que incluye este proyecto constituye un tributo desproporcionado que, por tanto, es inconstitucional y atenta, al ser la minería la actividad primaria por excelencia, contra el encadenamiento productivo del resto de las actividades del país.