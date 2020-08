DF Conexión a China | Créditos versus capital humano, la opción china

Columnistas

Matías Aránguiz V. Subdirector Programa Derecho, Ciencia y Tecnología UC, candidato a doctor en inteligencia artificial en mercados financieros Shanghai Jiaotong University

Matías Aránguiz V.

En Chile, el foco de las medidas de estímulo económico en medio de la pandemia ha estado fuertemente en el crédito, ya sea en créditos blandos, préstamos con menores tasas de interés o postergación de créditos existentes. Al concentrarse casi totalmente en los bancos, estas medidas tienen importantes impactos en el sistema financiero. En primer lugar, porque los debilitará si es que las condiciones bajo las cuales se les obliga a entregar dichos créditos no son suficientes para cubrir sus riesgos. Por otro lado, aumenta fuertemente la dependencia bancaria: están adquiriendo nuevos clientes, los clientes antiguos están contratando nuevos productos, y ambos pagarán a mediano y largo plazo.

Estamos forzando una “bicicleta crediticia”, donde quien no tiene para vivir hoy se endeuda aún más, sin saber si sus ingresos serán lo suficientemente altos a futuro para poder pagar las deudas que adquirió durante la crisis. El problema radica en que no sabemos si mantendremos nuestro empleo y sueldo a niveles anteriores a la pandemia. Por lo tanto, ¿de dónde sacaremos el ingreso adicional para pagar todas las deudas que estamos adquiriendo hoy? Debemos aprender a depender menos de los créditos para salir de las crisis, porque en caso contrario sólo estamos saliendo de un problema con la promesa de entrar en el mediano plazo, en uno similar.

Podemos encontrar un ejemplo a seguir en China, donde no quieren depender exclusivamente de los préstamos para superar la crisis. Por ejemplo, no están dispuestos a otorgar créditos a tasas de interés artificialmente bajas porque, si las tasas se reducen mucho, escaparán capitales buscando mejores retornos y esto afectará la ganancia de los (ya bastante afectados) bancos. Además, se aumenta el riesgo de endeudamiento, lo que afecta a la relación entre deuda y PIB, que ya supera las recomendaciones internacionales y eleva el riesgo de burbujas.

Las alternativas al crédito han sido innumerables, dirigidas a la reducción de costos que enfrentan las familias y empresas, al aumento del ingreso disponible y a la mejora del capital humano. Estas últimas tienen una función especial, porque resuelven la urgencia de la crisis y rescatan lo importante de generar un mercado más resiliente. Dentro de ellas se encuentran iniciativas para fomentar el uso de programas para trabajo telemático, formar personas en E-commerce para competir a nivel global y ofrecer cursos con un abanico de posibilidades en alfabetización digital.

Los chinos ya entendieron que la salida a largo plazo de las crisis se basa en preferir el capital humano por sobre el financiero, y está usando esta crisis en particular como una oportunidad para dar un paso adelante en temas digitales. En Chile, ¿qué vamos a hacer? Créditos y bonos no son suficientes, porque el mundo sigue girando y, cuando salgamos de esta, entraremos a un mundo digital para el cual no nos hemos preparado.