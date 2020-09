DF Conexión a China | Fin del peregrinaje al pasado: China crea su NASDAQ

Columnistas

Andreas Pierotic Ex Agregado Comercial de Chile en Beijing. vive y trabaja en China hace doce años.

La primera vez que viví en China, en los 80, o incluso la segunda, en los 90, mudarse desde Santiago a Beijing era viajar al pasado. Esta era una ciudad gris, prácticamente medieval y agraria. Los chinos, incluso en su capital, vivían mal. Un baño y ducha propios eran considerados lujo. En esta tercera estadía, en cambio, China es un país moderno, de colores, que se desmarcó demasiado rápido del subdesarrollo.

Pero para ser justos, en la escala en Nueva York hacia Santiago se deja sentir con fuerza el primer golpe hacia el pasado. Resulta que en China no usamos billeteras ni tarjetas de crédito hace por lo menos cinco años. A través de AliPay y WeChat no hay ningún bien o servicio que no se pague con un click en el celular. Así se toma el Metro, se compra un café o se compran los boletos de tren bala. Ni Jack Ma, ni el más modesto ciudadano chino, necesitan hace años sacar un billete del bolsillo para pagar. Solo a los ancianos se les tolera a regañadientes. El cash, en cambio, es amo y rey en el aeropuerto de Nueva York.

No es sorpresa que la semana pasada, el gobierno chino diera un paso definitivo para dejar de viajar al pasado. Las empresas tech tienen ahora una alternativa al NASDAQ para listarse en bolsa.

Desde el 24 de agosto, ChiNext (en Shenzhen) puede listar empresas sin necesidad de obtener la aprobación del regulador chino, y las tech startups no necesitan exhibir utilidades. Lo mismo se hará aplicable en el mercado STAR de Shanghai. Eliminados esos dos obstáculos históricos, esta ha sido llamada la reforma al mercado de capitales chino más importante de este siglo e implicará el mayor financiamiento a la vena, vía privada, para el ecosistema de la innovación tecnológica china. Si funciona el plan, ChiNext y STAR serán la más feroz competencia para el NASDAQ neoyorkino. No hay bolsillos más profundos que los chinos.

Hay indicios de que funcionará: Ant Group, de Jack Ma, dueña de Alipay —y que como dije, eliminó el uso de la billetera en China y hoy por hoy hace a los banqueros del mundo sonrojarse—, anunció que se listará en STAR y Hong Kong, en lugar de NASDAQ. Es un anuncio importante, porque hace un año, el paso natural que este unicornio –el de mayor valor del mundo (US$ 150 mil millones)- habría sido listarse en EEUU.

Esos fundadores de startups chinas que nos muestran el futuro cada vez que vamos a un restaurant y pagamos la cuenta escaneando el código de la mesa; que han hecho que la delincuencia común parezca un anacronismo; que han enterrado de nuestra memoria el aspecto de un cajero automático; y que nos han librado de las mascarillas, porque con la tecnología de georreferenciación y big data le ganaron al COVID en China, desde la semana pasada lo podrán pensar dos veces antes de iniciar una peregrinación a Nueva York.