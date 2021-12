DF Conexión a China | Inteligencia artificial: mirando al este

Columnistas

Martín González Solar e Ignacio Norambuena Matte GS&Co. Abogados y Consultores

En julio de 2017, el gobierno chino comunicó sus planes para transformarse en el líder mundial de inteligencia artificial (IA) teniendo como foco la investigación, la atracción de los mejores talentos y la generación de un entorno empresarial de IA con una inversión inicial valorada en más de 150 mil millones de dólares.

China espera alcanzar un puesto de liderazgo al 2030 y ya tiene parámetros claros que permiten medir el avance entre los años 2020 y 2025. Los papers chinos publicados sobre temas de IA representan el 28% del total mundial, más de 70.000 estudiantes chinos se han doctorado en universidades estadounidenses y el mercado chino de IA se valora en US$ 24 mil millones (2021), con startups que están captando los mayores montos del mercado mundial de financiamiento en IA, como SenseTime y Face++. Asimismo, están liderando áreas de inteligencia artificial tan variadas como drones, robots humanoides, reconocimiento facial, agricultura, energía y medicina.

Este plan, que aún está en proceso de implementación, ya presenta importantes desafíos para su competidor más cercano. Nicolas Chaillan, ex Chief Software Officer del Pentágono, comentó en el Financial Times que "...tal como están las cosas y, si no despertamos ahora, no tenemos ninguna posibilidad de luchar contra China en 15 años... Estamos compitiendo con 1.500 millones de personas (sic). O somos más inteligentes y ágiles, o perdemos.".

En Chile por otra parte, el pasado octubre el ministro de Ciencia, Tecnología y Conocimiento presentó la Política Nacional de Inteligencia Artificial, cuyo propósito es desarrollar está área en los próximos 10 años. La pandemia ha acelerado dramáticamente la forma en que las empresas están usando la automatización. Puntos destacados del "Global AI Adoption Index 2021" de IBM indican que 64% de los profesionales de TI chilenos informan que su compañía actualmente está usando software o herramientas de automatización. Además, el ahorro de costos es determinante en compañías que ya están implementando IA (50%).

Evitando caer en el sesgo de que estuviésemos en un juego de suma cero entre las dos potencias con respecto a IA, y más bien con la intención de promover la diversificación, destacamos que el intercambio en esta área es muy incipiente, siendo China nuestro principal socio comercial. En 2020, año récord de inversión en startups chilenas por US$ 136 mil millones en fondos internacionales, no existió participación china. Tampoco las empresas chilenas basadas en IA han puesto foco en el desarrollo del mercado chino, que presenta enormes ventajas dada la cantidad de información debido a su enorme población.

Estimular la cooperación en IA es clave, no solo a nivel gubernamental, sino que también desde la academia y entidades privadas, ampliando el horizonte geográfico y haciendo más fructífero el interés recíproco de China en mercados latinoamericanos.