DF Conexión a China | ¿Qué se puede aprender de las hubs chinas en Chile?

Andrés Bórquez Coordinador Programa Estudios Chinos, IEI UChile, Doctor en Políticas Internacionales (Fudan)

Andrés Bórquez

“Un laboratorio chileno va a representar a CanSino en América Latina, así nos vamos a transformar en el puerto de salida y entrada de esa vacuna para toda Latinoamérica”, anunció el ministro Enrique Paris tras mantener un encuentro con el embajador de China en Chile, Niu Qingbao.

El ministro hace referencia a la apertura de un hub o centro regional que tiene como objetivo dinamizar la nueva cara de China como una nación tecnológica y sofisticada. Desde 2015, Beijing viene desplegando una serie de plataformas globales enfocadas en generar activos logísticos y financieros en ultramar, además de fortalecer su participación en la cadena de suministro global.

Los hubs chinos van más allá de los parámetros tradicionales de las plataformas gestadas por empresas transnacionales. Basados en un modelo de coordinación público-privado, van impulsando iniciativas donde participan tres entidades: diplomacia estatal que facilita las negociaciones del proyecto, un banco del desarrollo que lo financia y una empresa china que lo ejecuta con una empresa local. A pesar de que cada una de estas entidades opera bajo una justificación con lógicas de mercado, estas plataformas tienen implicaciones estratégicas, por lo cual no solamente son un buen negocio, sino que funcionan como una apuesta de inserción de largo plazo.

Un mínimo común múltiplo de los hubs es su enfoque en resolver problemas comunes y basado en la complementariedad, por lo cual es crítica la participación de actores locales en el desarrollo y ejecución de la plataforma. A pesar de que no existe un límite absoluto con iniciativas estratégicas tradicionales, puesto que no son excluyentes entre sí, los hubs representan el nuevo marco de poder blando que la nación asiática intenta establecer internacionalmente. Chile ha sido uno de los países que ha acogido la mayor cantidad de plataformas chinas en la región, y entre las principales están el “hub regional de la moneda china”, el “hub digital Huawei Cloud & AI”, y el Centro Sudamericano para la Astronomía. El 2019 publiqué sobre el estudio de este fenómeno en la revista científica Competition and Regulation in Network Industries.

Es clave que los países de la región ponderen las oportunidades y amenazas de estos mecanismos, así como también sus impactos en el largo plazo. Para entender las cooperaciones y negociaciones con China, hay que pensar “fuera de la caja”. China emplea soluciones híbridas donde la articulación científica, política y comercial es una lógica primordial. Este comportamiento no es exclusivo de los chinos; naciones como Alemania y Japón han ido promocionado históricamente estas dinámicas, las cuales se han vuelto a valorizar los últimos años.

Chile, ante la emergencia sanitaria, optó por una configuración similar, permitiendo que la interacción entre los académicos, políticos y empresarios confluyera para asegurar el suministro de vacunas. Dados los resultados que se observan, se debiese considerar la contribución de esta fórmula en otras áreas.