DF Conexión a China | Un motor de la recuperación global

Niu Qingbao Embajador de la República Popular China

Niu Qingbao

En 2021, el mundo superó la peor recesión económica desde la Gran Depresión de 1929, y según datos de las principales instituciones económicas internacionales, la economía mundial creció entre 5,5% y 5,9% en 2021. Debido a las diferencias en el impacto del Covid-19, las condiciones propias y las políticas macroeconómicas, las economías han registrado tasas de crecimiento muy dispares, destacando el desempeño de China por varias razones.

El tamaño de la economía sigue aumentando. El PIB ha crecido un 8,1%, alcanzando 17,7 billones (millones de millones) de dólares, o 18% de la economía mundial; mientras que en 1978, cuando se inició el período de reforma y apertura en China, la cifra 1,8%. Hoy el PIB per cápita es US$ 12.500, superando el promedio mundial por primera vez desde que hay registros. Con una contribución del 25% al ​​crecimiento mundial, China sigue siendo el principal motor de la economía global.

Por otro lado, la calidad del desarrollo mejora. Se ha logrado un crecimiento equilibrado, en que el ingreso de residentes se ha elevado 8,1%, sincronizado con el crecimiento de PIB, mientras que el IPC ha subido 0,9% y el desempleo se mantiene en 5,1%, registrando mejor evolución de la prevista a comienzos del año. Además, destaca el impulso innovador. El gasto en I+D ha alcanzado un 14,2%, llegando al 2,44% del PIB, y la manufactura de alta tecnología y las ventas online han crecido un 18,2% y un 12%, respectivamente. También se ha avanzado en el desarrollo verde y bajo en carbono, con una disminución de 2,7% del PIB por unidad de uso de energía y la mayor proporción del consumo de energía limpia de 25,3%. La economía china ha pasado de un crecimiento de alta velocidad, a un desarrollo de alta calidad.

También se estrechan aún más los lazos con el exterior. Por primera vez el comercio exterior supera 6 billones de dólares, con un aumento de 30% calculado en dólares, confirmando China como la nación comercial más grande del mundo y el mayor socio comercial de más de 130 países o regiones. La utilización real del capital extranjero equivale 173.480 millones de dólares con un aumento anual del 20,2%, mientras que la inversión al exterior es de 135.190 millones con un aumento del 9,2%. China se ha consolidado como uno de los principales destinos de inversión extranjera y de los mayores inversores al exterior. China también contribuye indirectamente a la recuperación mundial proveyendo a todo el mundo materiales antipandémicos como mascarillas, trajes protectores, reactivos de prueba y vacunas.

La cooperación entre China y Chile es mútuamente beneficiosa. Según la Aduana de China, el comercio bilateral del año pasado alcanza US$ 65.810 millones, con un aumento anual del 51,6%, en que Chile exporta US$ 39.110 millones, registrando un superávit de US$ 12.400 millones (US$ 9.864 millones según estadísticas de la parte chilena). China se ha mantenido como el mayor socio comercial de Chile durante 12 años consecutivos y es el mayor comprador de minerales como el cobre y el litio, y de productos agrícolas como las cerezas.

Estas exportaciones no solo han satisfecho a los consumidores chinos, sino que también han promovido el desarrollo de los sectores involucrados de Chile, creando empleos y aumentando ingresos. Además, las empresas chinas participan activamente en los proyectos de infraestructura de Chile y exploran nuevas áreas de cooperación (5G, computación en la nube, nuevas energías), contribuyendo a la optimización y actualización de la economía chilena.

“China estará bien solo cuando el mundo esté bien; y solo cuando China esté bien, podrá el mundo estar mejor”. China seguirá ampliando su apertura de alto nivel y trabajará con países de todo el mundo, incluido Chile, para promover la construcción conjunta de alta calidad de ¨la Franja y la Ruta¨ y la cooperación mundial.