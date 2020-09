DF Constitucional | Plebiscito: ¿hay campaña?

Columnistas

Alejandro Fernández Director ejecutivo Fundación Pacto Social

Alejandro Fernández

"¿Hay campaña?" Así me contestó un amigo cuando le pregunté qué opinaba sobre las campañas del plebiscito, que comenzaron hace casi 15 días. Repetí la pregunta durante la semana a varios dirigentes sociales de distintas partes de Chile. Si bien ellos, en general, son mucho más informados y activos políticamente que el promedio de las personas, también respondieron que no estaban enterados. Siendo honesto, yo tampoco hubiese tenido una mejor respuesta. Sabía que legalmente había empezado el período de campaña, pero no había visto casi nada.

En la calle, si uno tiene suerte, puede ver alguna "paloma" de un parlamentario por el Apruebo o el Rechazo. Y una que otra marcha o manifestación, que no logra convocar demasiadas personas. Eso era esperable, dado el contexto de pandemia que todavía tiene confinada a parte importante de la población. Pero lo que me ha sorprendido es la ausencia de campañas a nivel digital. No se ven demasiados esfuerzos organizados y pagados, sino sólo unos pocos posteos de algunos usuarios más entusiastas.

En las radios la realidad es diferente, no es raro encontrarse con alguna campaña del Apruebo o Rechazo. Y siendo optimistas, el escenario debiera mejorar cuando comience la franja electoral en televisión. Sin embargo, seguirá persistiendo un problema mucho más profundo: la falta de contenidos. A nivel de redes como Facebook e Instagram abundan memes con el perro matapacos, Pinochet o Chilezuela. Nada nuevo dentro de las lógicas propias de las redes sociales. El problema es que esas dinámicas se repiten en las campañas de los partidos políticos. A mi juicio, ellos son los principales responsables de informar a las personas lo que se está jugando en este plebiscito. Mal que mal, ellos suscribieron el acuerdo de noviembre que dio origen a este proceso.

En la izquierda algunos han optado por el humor y la rima —"¿No nos debería dar gusto cambiar la Constitución de Augusto?", del Partido Radical—, o apelan a la unidad y la democracia con "es la mejor forma que se escuche la voz de las personas", del Partido Socialista. En la derecha, la diversidad de posiciones frente al plebiscito ha hecho que algunos ni siquiera hagan campaña (como Evópoli, que renunció a sus segundos de la franja electoral), mientras que otros como RN han desarrollado una campaña insípida con mensajes como "queremos lo mejor para mi pueblo, lo mejor para Chile". No encontré ninguna campaña de la UDI, algo esperable si consideramos que la presidenta del partido ha planteado la posibilidad de ni siquiera votar el 25 de octubre.

Para slogans vacíos y humor tenemos Twitter y otras redes sociales. Lo que necesitamos son partidos políticos serios, a la altura de las circunstancias, que expliquen de qué se trata la Constitución, qué cosas quieren cambiar y qué cosas quieren mantener. Sólo con información hay verdadera participación ciudadana. Lo otro es simplemente renunciar a su labor de canalizar los anhelos e inquietudes ciudadanos. Ya sabemos cómo termina esa historia.