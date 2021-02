DF Lab Transformación Digital | Adiós Transformación Digital, hola Ejecución Digital

Columnistas

Ramón Heredia, fundador y director ejecutivo de Digital Bank Latam.

Ramón Heredia

"La estrategia es un commodity, la ejecución es un arte", esta frase de Peter Drucker cobra más relevancia que nunca en nuestras empresas Latinoamericanas. Los desafíos de la nueva era que está comenzando, vienen impulsados por un cambio en el interior de las personas, por eso hablamos de una nueva era y no de una nueva realidad. Este cambio interior está impactando enormemente los modelos de negocio y la forma en que se están diseñando los servicios.

¿Por qué nos cuesta tanto el realizar la transformación digital? ¿Cómo lo podemos hacer en nuestras empresas? ¿Existe una fórmula mágica para hacerlo?, la respuesta es No. El camino de la transformación parte por un cambio en la cultura de las empresas y esta cultura radica en las personas, el no entender esto, trae enormes complicaciones, conceptos que el mismo Peter Drucker sintetiza en otra de sus famosas frases "La cultura se come a la estrategia en el desayuno".

Entonces, ¿Cuál es la clave?, la clave es el hacer, la ejecución. Las personas cambiamos nuestros comportamientos haciendo una y otra vez algo. Por supuesto que la motivación, el estudio de nuevas herramientas, la incorporación de nuevos conocimientos son elementos importantes de la ecuación, pero la ejecución es la que finalmente graba en nuestras conexiones cerebrales una nueva forma de hacer las cosas. Por esta razón, los Laboratorios de ejecución digital dentro de las empresas, son espacios donde no solo se debe hablar de innovación teórica o de pruebas controladas o de transformación digital, deben ser espacios para el hacer, donde todos los colaboradores de la empresa puedan participar.

En mis 20 años de vida como empresario y emprendedor del mundo tecnológico en Latinoamérica, me ha tocado vivir viarias modas, conceptos, nuevos términos y tendencias tecnológicas, pero siempre el punto clave de todas estas modas, ha sido la ejecución. Los clientes en nuestras empresas no están comprando Transformación Digital, ni la tecnología de moda, nuestros clientes compran un producto o servicio, con la menor fricción y con la mayor calidad posible, algo que resuelva sus dolores y necesidades.

Estos conceptos se fueron olvidando en muchas empresas. Se han creado áreas de innovación, Banca Digital, Transformación Digital, en algunos casos con grandes presupuestos y en otros casos con un par de personas encargadas del área, los Quijotes de la Transformación que poco pueden hacer para mover la cultura histórica de una gran organización.

Las empresas siguen haciendo lo mismo y de la misma forma, la frustración interna es cada vez mayor, porque las exigencias y el medioambiente cambió, la nueva era es una enorme presión para las organizaciones que no nacieron desarrollando servicios digitales, por esta razón es clave poner el foco en la Ejecución Digital y pasar del decir al hacer. No basta con abrir canales digitales si nuestros procesos internos siguen siendo los mismos, no basta agregar más y más personas para soportar los procesos Backoffice. Es clave incorporar el nuevo conocimiento, las nuevas herramientas y las motivaciones necesarias en todos los miembros de la organización, pero estos ingredientes deben ser plasmados en los Laboratorios de Ejecución, porque con la Ejecución se logra la Transformación.