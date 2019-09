DF Tax | Baja tasa de éxito de contribuyentes en recursos tributarios ante la Corte Suprema: ¿hay razones que lo expliquen?

Columnistas

Cristián Bonacic, abogado de Baker McKenzie

Cristián Bonacic

Un reciente e interesante reportaje indica que en el año 2018 sólo el 7% de los recursos de casación (que es la vía procesal más común a través de la cual la Corte Suprema se pronuncia en materia tributaria) fueron favorables para los contribuyentes. Se añade que en el mismo año sólo un 64% de los recursos de los contribuyentes fueron declarados admisibles, en contraposición al 92% del año 2013, lo que implicaría que hay una mayor exigencia en la evaluación de los requisitos de admisibilidad. Se concluye, finalmente, que ha disminuido el número de recursos presentados por los contribuyentes, a la par de la disminución del ingreso de reclamos tributarios.

¿Hay razones más de fondo que expliquen esos números, más allá de -como se deja entrever- un supuesto ánimo de confirmar sin más las actuaciones del SII?

Si se analizan las sentencias de la Corte Suprema, tanto aquellas que se pronuncian sobre el fondo, rechazando recursos, como aquellas que declaran la inadmisibilidad de recursos presentados, se puede advertir que una buena parte de ellas dicen relación con la prohibición de modificar los hechos establecidos en el proceso, al ser el recurso que se intenta ante el Máximo Tribunal uno de control de aplicación del derecho. En otros casos, se objetan criterios que la Corte ha establecido en reiterados pronunciamientos (se pueden compartir o no, pero constituyen una jurisprudencia asentada), como el de la facultad del SII de revisar pérdidas tributarias que se utilizan en un período no alcanzado por la prescripción. Asimismo, se han declarado inadmisibles, en diversas oportunidades, recursos de casación que denuncian la falta de argumentos de hecho y derecho de las sentencias, para lo cual solamente se ha aplicado la ley procesal.

En relación con la disminución de reclamos y recursos intentados por los contribuyentes, no puede dejar de indicarse que el SII ha hecho también un esfuerzo por resolver los conflictos a nivel administrativo (Circular N° 34/2018). Según una estadística del mismo órgano fiscalizador, entre abril de 2018 y abril de 2019 el 60% de las resoluciones de los recursos de reposición administrativa voluntaria (RAV) fueron favorables total o parcialmente a los contribuyentes. Si los casos se resuelven a favor en esa etapa, lógicamente no llegarán a instancia judicial, pero eso no significa que los contribuyentes se inhiban de intentar una solución de sus conflictos tributarios.

Por esto, sin pretender explicar completamente los números expuestos (sino sólo aportar con un análisis de las razones de parte de los recursos rechazados), una judicatura especializada demanda de los litigantes conocer y estudiar cómo han resuelto y vienen resolviendo los tribunales sobre determinadas materias tributarias, en especial aquellas que se repiten en reclamos y recursos. El proyecto de ley de modernización tributaria felizmente incorpora una norma que da mayor publicidad a las sentencias de primera instancia, lo que contribuye a ese propósito.