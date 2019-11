DF Tax | Debate tributario y crisis social: se necesita generar un sistema sin ideas preconcebidas

Columnistas

Hernán Fuentes, socio auditor de Cabello Abogados

La crisis social que se ha instalado en el país muestra a la ciudadanía demandando con urgencia temas como una nueva Constitución, así como los ya impostergables reajustes a las pensiones, salario mínimo y la estabilización de tarifas de servicios públicos, entre otros. Urge por tanto una modificación al actual sistema tributario y generar un modelo que asegure el financiamiento del mayor gasto social, considerando que solo el primer paquete de medidas de la llamada "nueva agenda social" que impulsa el gobierno de Sebastián Piñera, implica desembolsos por cerca de US$ 1.200 millones para el período 2020. El pasado 7 de noviembre se firmó el borrador de acuerdo tributario entre la actual administración y la comisión de Hacienda del Senado, el que se incluirá como indicación al proyecto de reforma actualmente en trámite.

Los cambios totales esperan recaudar del orden de los US$ 2.000 millones por año. Para las necesidades urgentes que debe atender en el corto plazo, la iniciativa legislativa puede funcionar. Sin embargo, recauda una cantidad de recursos insuficientes para enfrentar los desafíos sociales futuros y crecientes que tiene el país. Por otra parte, se ha indicado que del total que pretende recaudar, US$ 1.000 millones provienen de impuestos indirectos (boleta electrónica) y el resto, de los demás impuestos incluidos aquellos a sectores de altos ingresos. Es decir, no cambia significativamente el componente regresivo de nuestro actual sistema de impuestos y de paso la forma en que se distribuye la riqueza en Chile.

Recordemos que nuestra recaudación se basa, principalmente en el IVA, que recae sobre todos los consumidores y que representa el 41,2% de los ingresos tributarios del país, más del doble en relación con los países de la OCDE. Es así como el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, ha indicado que no se puede seguir con déficits fiscales. Su sector propone un "pacto social permanente" y un programa que contempla medidas sociales para salir de la situación en que se encuentra el país. Para lo anterior se plantea una nueva arquitectura tributaria, que invita a reformular las bases del sistema actual, planteadas en función de las necesidades de recursos para este nuevo pacto y sus crecientes demandas.

Es claro que el borrador de acuerdo recientemente firmado pretende dar certeza jurídica al mercado y las empresas, considerando el momento que vivimos. Sin embargo, es nuevamente una adaptación de un modelo preestablecido y parchado. Es por ello que, colgándonos de la idea del PPD, la coyuntura y la urgencia de llegar a acuerdos, es tal vez el momento de dar un salto cuántico y plantearnos la posibilidad de generar un sistema tributario sin ideas preconcebidas. Que cumpla con las metas recaudatorias que se necesitarán los próximos años y apueste al crecimiento, y reúna todos los atributos que hemos buscado a través del tiempo, tal vez no una hoja en blanco como se pretende en el acuerdo por una nueva Constitución, pero si una reformulación profunda a lo que hoy tenemos.