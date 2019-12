DF Tax | Exención en la ganancia de capital

Columnistas

Santiago Munita, abogado y socio de Noosa Capital

Santiago Munita

Luego del "estallido social" del 18 de octubre y las presiones políticas al Gobierno por nuevas medidas sociales, se han propuesto una serie de iniciativas tributarias para aumentar la recaudación y así financiar la nueva agenda social.

Entre estas iniciativas, se ha planteado terminar con el beneficio tributario a la ganancia de capital de acciones y fondos con presencia bursátil, lo que, en teoría, aumentaría la recaudación en forma considerable. De hecho, el aparente potencial recaudo en caso de gravarse este tipo de operaciones, ha hecho que economistas y expertos las señalen como una alternativa razonable de incluir en la reforma tributaria.

Sin embargo, es importante tener presentes las razones que se tuvieron para incorporar este beneficio en nuestro sistema y los efectos que ha tenido en el mercado, ya que, en caso de restringir esta disposición, se podría retroceder lo avanzado en la industria financiera con los consecuentes efectos negativos en nuestra economía.

Cuando se planteó la reforma al mercado de capitales "MK1", uno de los objetivos que se buscaba era generar una mayor participación, profundidad y liquidez en el mercado accionario local. De este modo, el mensaje de la ley que incorporó el beneficio a la ganancia de capital señalaba como uno de los motivos para esta exención el hecho de que "el impuesto a las ganancias de capital (...) castiga las decisiones de compra y venta de activos, lo que tiene un impacto negativo sobre la liquidez y profundidad del mercado de capitales, ambos elementos cruciales para atraer nuevos inversionistas".

Sobre el impacto de esta exención, en lo que respecta a las acciones, este cambio sin duda contribuyó a dar mayor dinamismo y profundidad al mercado de renta variable chileno. Por ejemplo, luego de una década sin crecimiento en la Bolsa de Santiago, el monto transado en acciones aumentó desde US$ 3.500 millones en 2002 a más de US$ 52.000 millones al año en 2018, es decir, el volumen se multiplicó por 15 veces.

Ahora, se ha planteado que la exención ya no se justifica. Pero si la razón por la que ya no se justifica es porque ya se ha alcanzado el nivel de desarrollo y profundidad deseado, esto podría no ser un buen argumento para eliminar el beneficio, ya que el nivel de desarrollo o profundidad de nuestro mercado accionario podría estar sustentado en buena medida por esta medida.

Hay que tener presente que la exención a la ganancia de capital en acciones y fondos con presencia bursátil ha traído muchas ventajas al mercado de capitales y a nuestra economía en general. Y es importante considerar esto cuando se revise el presente tema en las futuras discusiones sobre la reforma tributaria, de forma de lograr un equilibrio entre el objetivo de mayor recaudación y cuidar lo avanzado en materia de desarrollo del mercado de capitales.

Legislar sobre esta materia sin considerar lo anterior, no sólo podría traer efectos negativos sobre el mercado de capitales, sino que también la recaudación efectiva podría ser mucho menor que lo esperado, dado que los incentivos para comprar y vender acciones podrían verse limitados.