DF Tax | Expropiación para pagar impuestos, otro golazo

Columnistas

Magdalena Brzovic, socia de Brzovic & Cía. y de la alianza con Fontaine & Cía.

Pagar un impuesto para cumplir con otro. El tan impopular impuesto a la herencia hoy es expropiatorio.

Desde el 2017 la tributación por la venta de bienes raíces realizadas por personas naturales cambió. Antes, cuando vendíamos una casa y hacíamos una utilidad el Fisco no recibía ni uno, no porque fuéramos sinvergüenzas sino porque esa operación no pagaba impuestos. Hoy, después de la reforma tributaria de Michelle Bachelet, esa venta en idénticas condiciones sí paga, si se dan algunos supuestos.

Pero las malas noticias no terminan ahí. Si esa persona muere y sus herederos venden ese bien para pagar su impuesto a la herencia, tributarán además con impuestos personales.

Es para no creerlo, si más encima se les ocurre ser diligentes y venden antes de un año de la muerte, deberán pagar por ese mayor valor.

Siga leyendo, pagarán 25% por el impuesto a la herencia, pero además deberán pagar impuestos personales con tasa del 35%. Sí, 60% por recibir un inmueble y venderlo para pagar otro impuesto.

¿Será que nuestros legisladores previeron esto? ¿Será que sólo nos damos cuenta a partir de que ahora si importa y nadie entendió bien de qué se trataba? Otro golazo tipo medidores.