DF Tax | Impuesto al patrimonio, exenciones y Constitución: la discusión tributaria que viene

Cristián Bonacic, abogado de Baker Mckenzie

Cristián Bonacic

Si bien hace un tiempo se esperaba que la Ley de Modernización Tributaria viniera a cerrar el debate de impuestos por una buena cantidad de años (ya veníamos de una reforma en el año 2014 y de un perfeccionamiento a esa reforma en el año 2016), la discusión tributaria ha caminado de la mano con los acontecimientos políticos del país en el último año. Así, en el corto plazo, se avizoran nuevas y profundas discusiones sobre el sistema impositivo.

Sin ir más lejos, en el Congreso se debate por estos días sobre el llamado impuesto a los "súper ricos". Si bien ya se ha escrito y dicho lo suficiente sobre esta materia, una reciente noticia publicada en este medio nos permite conocer la experiencia de Argentina.

Se indica (Diario Financiero, 27 de octubre de 2020) que el Congreso del vecino país debatirá sobre un impuesto único de "solidaridad", que afectará a argentinos con activos netos de más de US$ 3 millones, lo que podría recaudar hasta US$ 4.000 millones. A ese impuesto se agrega el existente impuesto al patrimonio, aumentado en diciembre a un 2,25%. Y se señala que eso explica que los ciudadanos argentinos mantengan al menos US$ 300 mil millones en el extranjero.

En la agenda nacional aparece también la próxima discusión sobre exenciones y beneficios tributarios del sistema chileno.

En esta materia, hace unos días se dio a conocer el informe conjunto del FMI y de la OCDE sobre los gastos tributarios y los impuestos correctivos. Y aun cuando el objeto central del informe es entregar directrices y recomendaciones para establecer el sistema tributario de referencia para medir los gastos tributarios, y mejorar los reportes de esos gastos, los organismos internacionales no parecen mirar con buenos ojos ciertos beneficios tributarios actualmente existentes (ingreso no renta por ganancias de capital por venta de acciones con presencia bursátil, IVA aplicable a ciertos servicios, baja tasa del impuesto aplicable al diésel, ampliación de la base del impuesto al tabaco).

Finalmente, ya el próximo año se comenzará a debatir el contenido de la nueva Constitución, en la que ciertamente el debate tributario no estará ausente. Desde luego, la "hoja en blanco" debiera partir por reconocer los principios constitucionales que han inspirado el sistema tributario actual, como lo son los de legalidad, proporcionalidad, no confiscatoriedad, y de no afectación específica.

En definitiva, el debate tributario no quedó en caso alguno cerrado con la ley publicada a comienzos de este año y, en los meses que vienen, la discusión del sistema tributario será clave para -esperemos que ahora sí- definir el sistema tributario que nos rija para las próximas décadas.