DF Tax | ¿Qué falta para que hoy las Pymes hagan un mayor uso de la Ley de I+D?

Patricio Jarpa, gerente general de Nanotec Chile.

Patricio Jarpa

La Ley de I+D es una herramienta extraordinaria que establece incentivos tributarios con hasta un 35% sobre gastos en investigación y desarrollo. Adicionalmente, es un fácil mecanismo de uso: es decir, fácil de acceder, fácil de postular y de rápida respuesta. La pregunta es: ¿por qué en la actualidad no se usa más, especialmente, en las Pymes?

Aunque este instrumento parece una excelente opción para una Pyme, debe estar alineada con la realidad, ya que el uso de esta herramienta es como indica: para investigación y desarrollo. Pero son pocas las empresarias o empresarios Pyme que están hoy pensando en I+D. Las prioridades son otras: pagar deudas, proveedores, arriendos, cuentas, créditos, empleados, etcétera. Existe una extrecha correlación entre la salud de la economía, con la salud de los microempresarios y el I+D.

Otra correlación Pyme con el I+D es la salud propia de los microempresarios bajo el escenario político. La incertidumbre no les permite dormir, difícilmente les permitirá realizar I+D y muy poco ayudan algunas propuestas que tienden a no comprender lo relevante de las Pymes y lo sensible que es la pequeña y mediana empresa, por ejemplo, a un alza en los salarios con efecto en el empleo (sobre todo juvenil) y a un posible aumento de precios de productos y servicios.

Por último, tenemos una deuda con las Pymes que las correlaciona con la educación. En Chile el porcentaje de microempresarias y microempresarios entre 24 y 65 años que terminó la enseñanza media es sólo el 65%. Países escandinavos alcanzan más del 80%. Además, en Chile tenemos poco personal calificado y científico, cerca de 1 por cada 1000 empleos. Para realizar I+D se requiere de personal muy calificado, no es suficiente ofrecer o traer nuevas tecnologías si no tenemos realmente personal preparado y dispuesto.

Si consideramos estas tres correlaciones para hacer I+D en las Pymes (realidad de las prioridades inmediatas, incertidumbre política y educación) las herramientas como la Ley de I+D pasan a ser dificultosas y en parte son el resultado de nuestro pobre y arrastrado 0,36% del PIB en I+D.

Hoy y ahora debe existir un mayor apoyo irrestricto a la Pyme, con garantías reales e inmediatas, proyecciones con un horizonte mínimo de aquí a 3 años y un fuerte foco en la capacitación.