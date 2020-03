DF Transformación Digital | Robots en bolsas y su impacto en el mercado financiero

Columnistas

Vincent Van Kervel, académico de la Escuela de Administración UC

En la actualidad, la mayoría del trading en los mercados financieros ocurre a través de algoritmos. Para tener una idea, en EEUU representan más del 90% del volumen total de transacciones, lo que deja un pequeño porcentaje que se transa en forma manual. Este alto nivel genera varias interrogantes: ¿Qué pasa con la liquidez del mercado? ¿Son los mercados justos con los traders pequeños que no tienen acceso a la tecnología más avanzada? Cuando los robots transan, ¿qué tan rápido la información se ve reflejada en los precios?

La literatura académica ha avanzado bastante en el tema, y sugiere que tenemos que mirar a los tipos de algoritmos por separado para lograr entender su impacto en el mercado.

Los intermediarios financieros generalmente compran y venden mucho dentro el día, sin desarrollar posiciones especulativas grandes. Ellos, que operan como market makers, ofrecen precios de compra y venta al mercado con diferencias que generan pequeñas ganancias. En este caso, los algoritmos son muy rápidos y eficientes en actualizar los precios de manera que reflejen casi instantáneamente cambios en las condiciones del mercado, mientras se manejan el inventario y riesgo del market maker. Sin duda, estos algoritmos mejoran la liquidez y eficiencia del mercado, lo que, en definitiva, permite a todos los traders transar a precios más justos.

Otro grupo de algoritmos está diseñado para procesar e interpretar noticias, y transar automáticamente sobre la base de esta información, sin intervención humana. Estas noticias vienen de una amplia variedad de fuentes: el análisis textual de artículos en el área financiera, el análisis de cambios en los precios de activos correlacionados, e incluso la información de Twitter respecto de eventos relevantes para las acciones (como desastres naturales).

Un elemento crucial para este trading basado en noticias es la velocidad: cuando se hace pública una noticia que parece indicar que un activo está sub o sobrevalorado, el primer trader que transa teniendo como referente esa información obtiene todas las ganancias. Los inversionistas más lentos no obtienen nada, pues transar con datos "obsoletos" nunca otorga ganancias. Por esta razón, ciertos inversionistas profesionales invierten grandes sumas—miles de millones de dólares—para tener los sistemas de tecnología de la información más rápidos, y así lograr transar en orden de micro o nanosegundos. Esta vorágine por lograr la mayor velocidad posible genera una "carrera armamentista", donde los inversionistas invierten cada vez más para ser el más rápido, dado que sólo el ganador se llevará el gran premio (lo que se conoce como winner takes it all). La consecuencia es una sobreinversión en tecnología a nivel del mercado.

Fuera de la "carrera armamentista", la evidencia académica sobre el impacto del uso de algoritmos en el mercado financiero en general es bastante positiva. Una pregunta todavía abierta es si la interacción compleja entre tantos algoritmos puede causar crashes—caídas rápidas de precios. Por último, tampoco existe claridad respecto de si los beneficios se extienden a mercados menos desarrollados, como es el caso de Chile.