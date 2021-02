Donaciones en Chile, ¿contra viento y marea?

Columnistas

Señora Directora:

Quien quiere hacer una donación en Chile se ve enfrentado a una compleja maraña de más de 60 leyes, reglamentos, instrucciones y otros, que intimida tanto a donantes como a beneficiarios. La complejidad del sistema obliga a contar con asesoría especializada, lo que marca una primera barrera.

Todas las donaciones requieren de una autorización judicial previa y deben pagar impuestos. Algunas leyes especiales liberan de estos requisitos, siempre que se cumplan las condiciones que cada una de ellas establece, las que suelen ser distintas entre un cuerpo normativo y otro.

No podemos seguir funcionando a través de leyes “parche”. Es urgente contar con un sistema unificado de donaciones que, entre otras cosas, garantice simpleza y certeza. La legislación debería incorporar la posibilidad de hacer aportes en algunas materias, como medioambiente y salud, que hoy no están contempladas. Se debería incentivar la digitalización, para facilitar el acceso a las donaciones y fortalecer su transparencia. Asimismo, regular la posibilidad de donar en dinero, especies y también en servicios, los cuales no son considerados en ninguna ley.

El proyecto de ley única de donaciones en que está trabajando el Ministerio de Hacienda es una buena y esperanzadora noticia. Esperamos que este segundo intent, ahora sí, se concrete.

Patrick Humphreys

Socio Garnham Abogados