El aporte de la mujer en el Estado

María Emilia Undurraga, directora de Odepa

Si bien la presencia de mujeres en cargos ejecutivos en el Estado casi triplica lo que ocurre en el sector privado, aún queda mucho por hacer para que los talentos de mujeres y hombres compitan en igualdad de condiciones.

De acuerdo a cifras del Servicio Civil, en 2019 se logró el mayor número histórico de mujeres nombradas en cargos de Alta Dirección Pública, llegando a 151, un 32% del total de los directivos públicos nombrados.

Esta es una buena noticia, pero queda aún un largo camino por recorrer. Tenemos como sociedad grandes brechas de base, enraizadas en nuestra cultura, que se replican luego en los ambientes laborales.

El rol preponderante de la mujer en el cuidado de los hijos y de los padres, la alta carga de trabajo y la lógica 24/7 de los cargos de liderazgo desincentivan, en primera instancia, a las mujeres a postular a dichos cargos. Las que decidimos asumir el desafío, contamos con pocos referentes y, en el afán de aportar desde el ser mujer, tenemos que recorrer un nuevo camino con pocas guías.

Gran parte de las mujeres que asumen cargos de ADP se han tenido que organizar de una forma distinta a la de sus padres; son cuestionadas por sectores de la sociedad que ven una incompatibilidad entre sus distintos roles; y, a veces, en sus servicios se enfrentan con culturas institucionales acostumbradas a otro tipo de liderazgo. Pero esto no ha sido un impedimento para muchas de ellas, sino más bien un desafío.

Los cargos de Alta Dirección Pública son de gran responsabilidad y las mujeres podemos desde allí hacer una gran contribución al país. En el contexto actual, donde se necesita otra forma de relacionarse, encontrarse y propiciar instancias de diálogo sincero que nos permitan reflexionar y acordar un camino por un Chile más justo, libre y solidario, las mujeres tenemos un rol crucial. Mi experiencia al asumir la dirección en la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura es que no fue fácil sumergirse en un mundo liderado por hombres, en la mayoría de los gremios, servicios, seremías y diferentes organizaciones; sin embargo, de a poco hemos ido complementándonos y se han abierto a distintas formas de ver y resolver los desafíos. También, estar en contacto con tantas mujeres rurales, me ha permitido aprender de ellas, avanzar en esta construcción y reforzar la idea de que el sector público es un espacio que no podemos abandonar.

Red de Mujeres Líderes en el Estado

Debemos avanzar en la formación de redes que permitan conectar mujeres, para compartir experiencias y modos de resolver las brechas existentes. Por eso me sumé a la Red de Mujeres Líderes en el Estado, programa de gestión de talento del Servicio Civil, que busca promover más postulaciones de mujeres a los cargos de Alta Dirección Pública. Allí, realicé un acompañamiento a dos funcionarias públicas de SAG y en conjunto con ellas recorrimos tanto los miedos como las fortalezas de ir dando pasos para tomar responsabilidades mayores en sus áreas, concretándose un proyecto que están ejecutando en conjunto con sus equipos.

Las mujeres tenemos que tomar en serio la responsabilidad de aportar a la construcción del Chile que queremos desde el sector público y esto requiere valorar tanto nuestras competencias profesionales como la forma de liderazgo que queramos desarrollar.