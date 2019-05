El cambio climático y la responsabilidad de las empresas

Columnistas

Andrés Merino Gerente General de MetLife Chile

Andrés Merino

El cambio climático es una realidad que no deja de asombrar al mundo y que requiere del compromiso de todos los actores sociales para revertirlo o al menos para tomar conciencia del cuidado del planeta. La tendencia hacia el desarrollo de compañías ecológicamente responsables se ha visibilizado a través del compromiso de gobiernos, gremios, empresas y ciudadanos, en pos de avanzar en esta materia. Sin ir más lejos, en diciembre de este año los ojos del mundo estarán en Chile, tras ser elegido como organizador y sede de la reunión de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas (COP25), una de las cumbres más relevantes en la discusión sobre cómo enfrentar el cambio climático.

Cumpliendo con nuestro compromiso con el desarrollo sustentable, en MetLife publicamos recientemente el informe Global Impact 2018, documento en el que detallamos los esfuerzos en materia de sostenibilidad llevados a cabo por la compañía durante el año anterior en todos los países en los que estamos presentes.

Entre las acciones que nos generan especial orgullo está el crecimiento de nuestra cartera de inversiones responsables, como energía renovable, viviendas accesibles e infraestructura, a más de US$ 52 mil millones. Además, a través de la Fundación MetLife, por quinto año consecutivo la compañía otorgó US$ 200 millones en subsidios para mejorar la inclusión financiera a nivel mundial y ampliar el foco de la Fundación a la salud financiera.

Los premios también avalan nuestra gestión en sostenibilidad. Por tercer año consecutivo fuimos incluidos en el Índice Dow Jones Sustainability (DJSI), uno de los parámetros de sostenibilidad corporativa más importantes, y obtuvimos por primera vez el reconocimiento JUST Capital and Forbes como una de las 100 Most Companies de América.

El desarrollo de acciones en materia de sustentabilidad de las compañías resulta fundamental por el aporte y los beneficios que podemos otorgar a las comunidades en las que nos encontramos insertos. En MetLife tenemos el compromiso de acompañar a las personas durante toda su vida con foco en cuidar su futuro, y este futuro considera un mundo que debemos proteger hoy para asegurar el día de mañana una mejor calidad de vida.