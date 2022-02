El costo de la libertad del trabajo híbrido parece ser más escritorios compartidos en la oficina

Columnistas

Pilita Clark

En España ha desencadenado acciones legales. En Canadá ha molestado a los oficinistas. En Australia ha inquietado a los funcionarios públicos y en el Reino Unido está irritando a los líderes sindicales. ¿La causa de esta frustración? La constante expansión de los escritorios compartidos durante una pandemia que amenaza con convertir el escritorio personal en un bien cada vez más escaso en la oficina.

Los escritorios compartidos, o hot desks, han ocupado un lugar destacado en las listas de odio desde que comenzaron su insidiosa aparición en la vida corporativa hace más de 20 años. Como era de esperar, los empleados detestaron el tedio de competir con sus colegas para encontrar un escritorio que necesitaban ajustes, lo cual los hacían sentir como un engranaje reemplazable sin valor.

Eso no ha cambiado. Hace unos días, cuando LinkedIn preguntó si a las personas les gustaba compartir escritorios en el trabajo, el 75% de los encuestados hizo clic en “no”. Una proporción aun mayor de trabajadores de oficina británicos expresó la misma opinión el año pasado, en un estudio universitario que también sugirió que la idea de que las personas acostumbrarían a los escritorios compartidos con el tiempo es una tontería.

Sin embargo, la demanda de “espacios de trabajo flexibles” es cada vez mayor. Un informe de JLL dice que el 37% de las organizaciones a nivel mundial tiene planes posteriores a la pandemia para aumentar su uso del espacio de trabajo compartido o flexible.

Algunas empresas ya han comenzado el proceso. Envoy, un grupo de software que crea una aplicación que se puede usar para reservar un escritorio compartido, dice que las reservas de escritorios aumentan hasta en un 60% al mes el año pasado.

Podrías preguntarte por qué los utilizarían un agente de miseria tan probado en un momento de escasez crónica de trabajadores desde San Francisco hasta Sidney. Sin embargo, incluso yo, que siempre he detestado los escritorios compartidos, puedo ver por qué.

Antes del Covid, la propiedad de oficinas en las grandes ciudades era tan cara que el espacio infrautilizado le costaba a las empresas unos 4 mil millones de libras al año solo en Londres. Ahora, esas mismas empresas están introduciendo el trabajo híbrido para que las personas puedan trabajar algunos días en casa y otros en la oficina, que es lo que la mayoría de los empleados dice que quiere.

Pero si gran parte de la fuerza laboral solo está yendo a la oficina dos o tres días a la semana, eso genera una gran cantidad de espacio infrautilizado. Por ende, se han introducido los escritorios compartidos, con resultados predecibles.

Una empresa española que intentó incorporar la práctica de compartir escritorios terminó en los tribunales el año pasado, después de que los sindicatos se opusieron a lo que argumentaron era un cambio serio en las condiciones laborales. Ese reclamo fue rechazado, pero puede que no sea el último.

Los empleados en Canadá están molestos por regresar al trabajo y descubrir que tienen que usar una aplicación para reservar un escritorio compartido en configuraciones de trabajo híbrido. Lo mismo ha molestado a los trabajadores del gobierno en Canberra. En Londres, los jefes sindicales dicen que los escritorios compartidos han socavado los edictos de los ministros para que los funcionarios públicos regresen a la oficina, porque ahora hay menos escritorios que personal.

Yo simpatizo con todos. Antes de la pandemia, los reductores de costos sin sentido que ignoraron el precio de alienar y perder el tiempo del personal crearon demasiados escritorios compartidos. Pero el Covid me ha hecho pensar de nuevo. Primero, porque el aumento del trabajo remoto hace que el costo del espacio de oficina no utilizado sea un problema mayor. Además, cuando regresé a mi antiguo escritorio asignado del FT entre confinamientos, la experiencia no siempre ha sido ideal.

Mi área a veces ha estado tan desprovista de colegas que bien podría haberme quedado en casa. A veces, me he cambiado de escritorio voluntariamente, solo para estar más cerca de los colegas que eran la razón principal por la que estaba allí. Es cierto que mi escritorio está en un ala especialmente distante del edificio. Pero en una configuración híbrida, esto podría ser un dilema común.

Creo que hay una especie de solución. Si las sillas y los escritorios compartidos son fácilmente ajustables, fáciles de reservar, cerca de un espacio de almacenamiento generoso y mejor organizados, podrían volverse más populares.

Pero no será gratis. Un escritorio propio no solo es más cómodo y ergonómico. Es una señal de que eres valorado y perteneces a una organización. Una vez que se elimina, puede suceder lo mismo con la lealtad a la empresa.

En un momento en que la pandemia ha estirado los lazos organizacionales a extremos que alguna vez fueron impensables, sospecho que será mejor pausar la idea de los escritorios compartidos durante el mayor tiempo posible.