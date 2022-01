El extraño efecto del capital privado en la desigualdad en el lugar de trabajo

Columnistas

Pilita Clark

¿Te gustaría trabajar en una empresa cuyas ganancias aumentan a la vez que se reduce la brecha salarial de género? ¿Qué pasa si la brecha salarial entre los trabajadores jóvenes y mayores se reduce aún más, mientras aumenta el número de empleados?

Resulta que es cada vez más fácil encontrar un empleador de ese tipo. Una investigación reciente sugiere que estos signos alentadores de una mayor igualdad salarial surgen después de que una empresa cae en manos de la floreciente industria de capital privado.

De hecho, este es el mismo sector de capital privado famoso por endeudar a las empresas y despedir a los trabajadores en tratos oscuros que llenan los bolsillos de los multimillonarios, mientras dejan un camino destructivo de colapso corporativo y daño social.

La historia más amplia es más compleja, dice Lily Fang, profesora de finanzas en la escuela de negocios Insead de Francia. Es coautora de un estudio inédito de casi 20 años de datos sobre compras apalancadas de más de 800 empresas en Francia, donde es más fácil obtener estadísticas sobre el género y el salario de los empleados a través del tiempo.

El trabajo es parte de una reciente ola de investigaciones académicas que han comenzado a mirar más allá del desempeño financiero de los grupos respaldados por capital privado para examinar las consecuencias sociales de la industria.

El estudio de Fang encontró que después de una adquisición, a medida que los trabajadores mejor pagados (a menudo hombres) se iban y se contrataban a otros más baratos, la brecha salarial promedio entre hombres y mujeres se reducía en 6,5%. La diferencia salarial entre los trabajadores jóvenes y mayores se redujo en 18%, aún más impresionante.

Como resultado de la búsqueda despiadada de eficiencia del capital privado, aumentó la rentabilidad, pero también aumentó el número de empleados.

Hay algunas advertencias importantes. El estudio sólo abarcó empresas en Francia, muchas de las cuales eran de propiedad privada y relativamente pequeñas, con un promedio de 180 empleados. Aún así, este tipo de negocio representa una parte considerable de los acuerdos respaldados por capital privado que reciben menos atención que los más grandes, especialmente aquellos como Toys R Us y Neiman Marcus, que terminan en los tribunales de bancarrota.

De cualquier manera, la investigación es importante en un momento en que la influencia del capital privado en la fuerza laboral está aumentando. Solo en Europa, las empresas respaldadas por capital privado emplearon a 10,5 millones de personas en 2018, más que toda la fuerza laboral de los Países Bajos.

En 2021, la industria tuvo su año más fuerte desde que comenzaron los registros en 1980, según Refinitiv. El número de acuerdos de fusiones y adquisiciones respaldados por capital privado a nivel mundial aumentó en más del 50% con respecto al año anterior, mientras que el valor total de M&A saltó a cifra de US$ 1,1 billón (millón de millones).

Sería bueno pensar que éstas son buenas noticias para los trabajadores, especialmente para las mujeres mal pagadas en empresas más pequeñas y mal administradas, donde el salario no se basa de manera rutinaria en el desempeño. Pero, por supuesto, no es tan simple. Una cosa es abordar la desigualdad con una agenda de "nivelación hacia arriba", pero eso no es lo mismo que la "nivelación hacia abajo" del lugar de trabajo que el capital privado puede estar desatando.

Incluso si lo fuera, es involuntario. Como dice Fang, los grupos de capital privado en su estudio no se propusieron activamente reducir las brechas salariales. "Simplemente estaban optimizando su fuerza laboral", dice ella. Otros estudios recientes sugieren que los trabajadores de empresas respaldadas por capital privado se enfrentan a una perspectiva mixta. Algunos terminan en lugares de trabajo más seguros con mejores gerentes y capacitación. Pero los trabajadores con problemas de salud antes de la compra pueden tener más probabilidades de perder su trabajo, mientras que las cifras generales de empleo no siempre aumentan.

Además, si analizas a los trabajadores que forman parte de un acuerdo de compra apalancada, es probable que encuentres lo que otro estudio reciente describe como una disminución "grande y significativa" en la satisfacción de los empleados como resultado de muchos de estos acuerdos.

Los despidos, la reducción de costos y la incertidumbre general causan preocupación, y el efecto puede ser especialmente pronunciado después de la adquisición de una empresa que solía cotizar en bolsa.

La conclusión, dice un coautor de ese artículo, es que nadie puede escapar de la naturaleza de las compras apalancadas. "El capital privado es capitalismo con esteroides", dice el profesor Ludovic Phalippou, de la Universidad de Oxford, quien ha pasado 20 años estudiando la industria.

Su intenso enfoque en las ganancias significa que el capital privado ofrece lo mejor que puede proporcionar el capitalismo. Pero nadie debería mantener la ilusión de que no puede ofrecer lo peor.